Kormotech начал строительство нового завода в Литве стоимостью €60 млн

Украинский производитель кормов для кошек и собак Kormotech приступил к строительству второго завода в Литве, в который инвестирует €60 млн, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль 6 февраля. Таким образом компания расширяет уже существующие мощности в стране.

Ключевые факты

Министр агрополитики принял участие в церемонии закладки капсулы расширения завода Kormotech в Литве.

Компания инвестирует в новый завод свыше €60 млн, из которых €40 млн выделяет ЕБРР.

Благодаря расширению мощностей будет создано более 200 новых рабочих мест, которые дополнят команду из 170 украинских и литовских специалистов и развитие смежных отраслей. Поскольку у продукции компании – часть украинских составляющих.

По словам Коваля, производственные мощности Kormotech позволят другим украинским компаниям выйти на европейский рынок или увеличить там свое присутствие.

Фото: Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль Фото: Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль Фото: Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль Фото: Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль Фото: Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль Фото: Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль Фото: Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль Фото: Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль Фото: Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

Kormotech с 2003 года производит питание для кошек и собак под брендами Optimeal, CLUB 4 PAWS, «Гав!», «Мяу!». У компании есть производственные мощности в Украине и ЕС. Ассортимент насчитывает более 650 позиций. Kormotech реализует в 40 странах мира продукцию брендов и торговых марок партнеров.

Компания завершила 2023 год с оборотом в $152 млн, что на $28 млн больше показателя предыдущего года и на $2 млн превысило ее прогнозы. Объем продаж достиг 77 400 т, что на 10 500 т (на 15,7%) больше, чем в 2022 году.

Общий объем инвестиций в расширение производства в Украине и Литве в течение 2023 года составил €6,55 млн. Это позволило произвести в общей сложности 73 300 т корма против 59 800 т прошлогодних объемов производства.

Что планирует производитель в следующей пятилетней стратегии, чем закончился эксперимент с запуском бизнеса в США и что советует небольшим производителям, желающим выйти на международный рынок, рассказывал СЕО и совладелец Kormotech Ростислав Вовк в «Business Breakfast с Владимиром Федориным» от Forbes.