Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

Залишатися сімейним бізнесом. «Західнадрасервіс» Зіновія Козицького у пʼятірці найбільших видобувних компаній України. Якими правилами керується підприємець, лікар-психіатр за освітою?

Ігор Орел /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ігор Орел
Forbes

3 хв читання

За останні два роки компанія пробурила 42 свердловини, відкрила родовище і побудувала вітроелектростанцію потужністю 55 МВт у Львівській області. /Павло Паламарчук

За останні два роки компанія пробурила 42 свердловини, відкрила родовище і побудувала вітроелектростанцію потужністю 55 МВт у Львівській області. Фото Павло Паламарчук

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

07:09 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 07:09

За 20 років Зіновій Козицький створив найбільшу сімейну газову компанію України. Секрет успіху у ставленні до роботи як до захопливого хобі

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine

Дякуємо за підписку

«Постійно шукаємо точки зростання», – говорить власник компанії «Західнадрасервіс» Зіновій Козицький, 67. Результат – на табло. За 20 років у газовому бізнесі лікар‐психіатр за освітою побудував пʼяту за обсягами приватну видобувну компанію країни.

Підживлюючись високими цінами на газ у 2022–2023 роках, «Західнадрасервіс» інвестував у нові проєкти 5,2 млрд грн, отримавши найбільший показник співвідношення інвестицій до виторгу серед лідерів сектору – 39%.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні