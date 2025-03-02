Залишатися сімейним бізнесом. «Західнадрасервіс» Зіновія Козицького у пʼятірці найбільших видобувних компаній України. Якими правилами керується підприємець, лікар-психіатр за освітою?

За 20 років Зіновій Козицький створив найбільшу сімейну газову компанію України. Секрет успіху у ставленні до роботи як до захопливого хобі

«Постійно шукаємо точки зростання», – говорить власник компанії «Західнадрасервіс» Зіновій Козицький, 67. Результат – на табло. За 20 років у газовому бізнесі лікар‐психіатр за освітою побудував пʼяту за обсягами приватну видобувну компанію країни.

Підживлюючись високими цінами на газ у 2022–2023 роках, «Західнадрасервіс» інвестував у нові проєкти 5,2 млрд грн, отримавши найбільший показник співвідношення інвестицій до виторгу серед лідерів сектору – 39%.