Залишатися сімейним бізнесом. «Західнадрасервіс» Зіновія Козицького у пʼятірці найбільших видобувних компаній України. Якими правилами керується підприємець, лікар-психіатр за освітою?

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За 20 років Зіновій Козицький створив найбільшу сімейну газову компанію України. Секрет успіху у ставленні до роботи як до захопливого хобі
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«Постійно шукаємо точки зростання», – говорить власник компанії «Західнадрасервіс» Зіновій Козицький, 67. Результат – на табло. За 20 років у газовому бізнесі лікар‐психіатр за освітою побудував пʼяту за обсягами приватну видобувну компанію країни.
Підживлюючись високими цінами на газ у 2022–2023 роках, «Західнадрасервіс» інвестував у нові проєкти 5,2 млрд грн, отримавши найбільший показник співвідношення інвестицій до виторгу серед лідерів сектору – 39%.
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