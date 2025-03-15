271 млн грн на мистецтво у Львові. Засновник «Західнадрасервіс» Зіновій Козицький відкрив галерею з роботами Бенксі та Марчука. Чому її відвідали понад 17 000 людей

Львівський бізнесмен Зіновій Козицький вклав сотні мільйонів гривень у відкриття галереї ZAG, названої на честь його онука Зеника. На першій виставці представили роботи найвідоміших українських митців і навіть привезли до Львова графіті Бенксі. Чого Козицький очікує від проєкту?

За 20 років у газовому бізнесі Зіновій Козицький, 67, побудував пʼяту за обсягами приватну видобувну компанію країни. У новому львівському бізнес-центрі на Шота Руставелі, де розташований офіс «Західнадрасервіс», кожен кабінет прикрашений картинами українських митців: Анатолія Криволапа, Любомира Медвідя, Володимира Патика та інших. Усі – з власної колекції підприємця, що налічує близько 600 робіт.

«Мене дуже надихнув онук Зеник, який вступив на культурологію в УКУ, – розповідає Козицький. – Він казав, що солдати воюють не за економіку, а за самовизначеність і самоідентифікацію». Невдовзі після вступу в університет у Зіновія Козицького-молодшого виявили онкологію. Хлопець помер влітку 2024-го, за півроку до відкриття галереї, яку назвали на його честь.

Zenyk Art Gallery (ZAG) почала роботу 19 лютого. Першу виставку «Маленький Принц» присвятили дітям. Вона об’єднала 62 твори українських митців, серед яких найдорожчі художники України: Іван Марчук, Анатолій Криволап і Олег Тістол. До експозиції також ввійшло графіті Бенксі, яке везли під конвоєм із Києва.

Скульптура Олександра Гончарука на даху ZAG Фото Катерина Москалюк для Forbes Ukraine

За три тижні з моменту відкриття ZAG відвідало понад 17 000 людей, за даними пресслужби. Для порівняння: артцентр «Меркурій» Віталія Сікорського, власника компанії «Радехівський цукор», за рік мав 15 000 відвідувачів. «Меркурій» почав роботу у Львові в лютому 2024-го і має таку ж виставкову площу, як ZAG.

«Був на відкритті і приємно вражений аудиторії», – відгукується про ZAG засновник артцентрів Ya Gallery в Києві та Львові Павло Гудімов. За його спостереженнями, Козицькому вдалося зацікавити мистецтвом підприємців і політиків. «Сучасний, неймовірно естетичний простір, наповнений сенсами», – написала співзасновниця «Видавництва Старого Лева» Мар’яна Савка.

У скільки обійшовся запуск галереї та які плани на неї має Козицький?

Бізнеси Зіновія Козицького За освітою Зіновій Козицький – лікар-психіатр, медицині присвятив понад 20 років. На початку 2000-х Козицький працював медичним представником американських фармкомпаній, згодом почав продавати метал і вугілля. Козицькому належить одна з найбільших в Україні приватних видобувних компаній – «Західнадрасервіс». Вона видобуває газ у Львівській та Івано-Франківській областях на глибинах до 2000 метрів. Після повномасштабної війни компанія відкрила нове родовище і пробурила 12 свердловин. Інший бізнес Козицького – Eco Optima, що розвиває відновлювальну енергетику. У 2024 році компанія увійшла до 20 найбільших гравців альтернативної енергетики, за версією Forbes Ukraine, посівши шосте місце. У Зіновія Козицького двоє синів. Степан Козицький із батьком веде сімейний бізнес, а Максим Козицький із 2020 року очолює Львівську обласну держадміністрацію. Читати більше Згорнути

Економіка галереї. Скільки було вкладено в Zenyk Art Gallery

У 2022-му Зіновій Козицький заснував благодійний фонд, одним із завдань якого була підтримка та промоція українських митців. Цей напрям очолила львівська мистецтвознавиця Христина Береговська.

За 2,5 роки команда фонду провела 52 виставки за кордоном: у США, Канаді, країнах Європи, Туреччині, Узбекистані, Ізраїлі, Австралії та інших. «Ми зрозуміли, що є потреба створити мистецький простір тут, в Україні», – розповідає Береговська, яка стала кураторкою майбутньої галереї.

Христина Береговська та Зіновій Козицький у ZAG. Фото Катерина Москалюк для Forbes Ukraine

Компанії Козицького належала будівля на Шота Руставелі. Верхні поверхи зайняв офіс «Західнадрасервіс», а на перших трьох був майже готовий готель. «Я його категорично не хотів», – каже Козицький. У 2023-му міськрада дозволила перетворити недобудований готель на офісний центр. Так почалася робота над створенням ZAG, у яку Козицький інвестував 271 млн грн.

На що пішли гроші?

У запуск ZAG і виставку «Маленький Принц» Козицький інвестував 271 млн грн. Фото інфографіка Аліна Кохан

Приміщення артпростору – від проєкту, дизайну та ремонту до вентиляції, опалення і безпеки – обійшлося у 122 млн грн, розповідає підприємець. Ще 58 млн грн – зовнішній мистецький простір: ландшафтний дизайн, майданчики, скульптури перед будівлею. На даху розмістили триметрового «Маленького принца» авторства Олександра Гончарука.

Галерея – інклюзивна. Є інфопанелі зі шрифтом Брайля, аудіогіди, переклад жестовою мовою та спеціальні рельєфні панно, завдяки яким можна на дотик відчути картину.

Козицький біля скульптури «Людський вимір» Володимира Семківа Фото Катерина Москалюк для Forbes Ukraine

Близько 78 млн грн пішли на депозит за картини і скульптури, надані у тимчасове розпорядження. Одна з таких робіт – графіті Бенксі «Жінка в протигазі» вартістю близько 9 млн грн, її перевозили з Києво-Печерської лаври до Львова у броньованій автівці.

«За умовами договору, Бенксі доступний для перегляду безкоштовно», – каже Береговська.

Ще 9 млн грн – вартість експонатів, придбаних для галереї Козицьким. Серед них – «Бальтазарський бенкет» Савадова, «Хлопчики з колесами» Медвідя, «Перспектива» Тістола та інші. Роботи останнього коштують від $700 до $30 000, розповідав Forbes Ukraine співзасновник київської галереї Mistrika Максим Бернадський.

«Бальтазарський бенкет» Арсена Савадова у галереї ZAG. Фото Катерина Москалюк для Forbes Україна

Найдорожчі роботи в експозиції – «Зійшов місяць над Дніпром» Івана Марчука та «Кінь. Нічний туман» Анатолія Криволапа – також доставляли під конвоєм. Першу роботу надав колишнй інвестиційний консультант зі США, що заплатив за неї у 2024-му за $300 000. На другу автор виставив цінник у $250 000, каже Береговська.

«Це найбільший кінь серед робіт Криволапа, – додає Козицький. – Можливо, купимо меншого».

Однією з центральних робіт виставки кураторка ZAG називає скульптуру «Де твоє місце?» Володимира Семківа, створену спеціально для галереї. «Він зателефонував мені і каже: «Бачу великий корінь і маю бензопилу. Буде вам Маленький Принц», – пригадує Береговська. – Це робота про визначення місця людини в суспільстві».

Скульптура «Де твоє місце?» Володимира Семківа. Фото Катерина Москалюк для Forbes Ukraine

«Не про бізнес». Які в Козицького плани на галерею

«Ставимо собі планку у 25 000 відвідувачів для першої виставки – це 1% населення Львівської області», – каже Береговська. У галереї всі шанси перевиконати план. Лише за 28 лютого ZAG зібрала 3000 відвідувачів. Вхід у галерею цього дня був безоплатний.

Виставка «Маленький принц» триватиме до 17 травня. За три тижні з моменту відкриття її відвідали більш як 17 000 людей, з них близько 14 000 придбали квитки. Куратори ZAG провели для відвідувачів 106 екскурсій. «Я десять років працювала в галереї Возницького, то в нас сотні екскурсій за рік не було, а це – за 12 робочих днів», – зазначає Береговська.

Картина Анатолія Криволапа та скульптура Романа Петрука. Фото Катерина Москалюк для Forbes Ukraine

Успіх забезпечила масштабна рекламна кампанія, вважає Гудімов із Ya Gallery. За півтора місяця до відкриття про ZAG розповідали десятки білбордів і сітілайтів, а також реклама в громадському транспорті Львова, розповідає PR-менеджерка галереї Іванна Шевчук. Зовнішня реклама і соцмережі забезпечили 4,3 млн охоплень, за даними ZAG.

Творцям галереї вдалося досягти ефекту естетичної несподіванки, коментує художній директор артцентру «Меркурій» Богдан Мисюга. Найкращий ефект дало відкриття простору – про ZAG почали розповідати відвідувачі та блогери, каже Шевчук. Лише один користувацький ролик зібрав понад 280 000 переглядів у TikTok.

«Львівські бізнеси запустили «флешмоб»: протягом кварталу випускати продукти на тему «Маленького принца», – розповідає маркетинг-директорка ZAG Наталя Котляр. Кондитерська Cheese Bakery виготовила для галереї торт, готуються колаборації з виробниками хустинок, шкарпеток, канцелярії.

Вхід до ZAG коштує від 150 до 300 грн, індивідуальна екскурсія – від 1000 до 3000 грн, групова – 450 грн, за інформацією на сайті галереї. Крім того, ZAG заробляє на послугах. У галереї проводять воркшопи та майстер-класи, сеанси арттерапії, надають простір для фотосесій та подій. Так, зйомка в галереї обійдеться в 1500 грн на годину.

Роботи Івана Марчука в галереї ZAG. Фото Катерина Москалюк для Forbes Ukraine

На другому поверсі ZAG облаштували імерсивну кімнату – з проєкціями на стінах, що створює в глядача відчуття зануреності в зображення. «Невдовзі там буде освідчуватися своїй дівчині військовий, для нього цей простір орендувала івент-агенція», – каже Береговська, не називаючи вартість оренди. Низка компаній вже замовили в галереї тімбілдінги, додає вона.

Галерея – соціальний проєкт, каже Козицький. Повернути інвестиції він не розраховує. «Буде добре, якщо галерея окупатиме поточні витрати, зарплати колективу і зможе розвиватися далі», – зазначає підприємець. В адміністративно-творчій команді ZAG – 20 людей, вони ж займаються мистецькими проєктами фонду бізнесмена.

Зіновій Козицький у ZAG. Фото Катерина Москалюк для Forbes Ukraine

Наступною після «Маленького принца» стане виставка робіт німецького художника Альбрехта Дюрера, французької графіки і голландського натюрморту 17-19-го століть. «Простір матиме зовсім іншу навігацію – щоб дивувати людей, тримати градус інтересу», – розповідає Береговська.

У планах галереї – аукціони. Фонд Козицького з 2022-го провів шість торгів за кордоном в межах проєкту «Ми і Світ». Під час виставки в Австралії у лютому 2024-го придбали 90% робіт, каже кураторка. 50% від продажів йдуть автору, інші 50% фонд спрямовує на стипендії студентам Львівської національної академії мистецтв, де викладає Береговська. Найближчий аукціон галерея проведе у травні 2025-го.

За словами кураторки, молоді митці вже надіслали їй близько 200 заявок з проханням взяти на виставки в ZAG їхні роботи. «Зробимо третій поверх – і там розміщуватимемо молодих художників», – обіцяє Козицький.

Закордонний напрям розпочнеться виставками в Мілані, Кассіно, Талліні, Копенгагені. «У грудні веземо українських митців на Art Basel у Маямі», – каже Береговська. Цьогоріч ZAG також представлятиме Україну на фестивалі Burning Man у Неваді. Інсталяцію створять разом із засновником компанії Expolight Миколою Каблукою, який розробив освітлення для галереї.