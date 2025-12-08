Країни ЄС розподілять гарантії за кредитом для України в межах плану щодо €210 млрд заморожених активів. Найбільший потенційний внесок припаде на Німеччину – близько €52 млрд гарантій за позикою, яку пропонують забезпечити замороженими російськими активами. Про це пише Politico з посиланням на отримані документи.

Деталі

Держави ЄС мають окремо взяти на себе мільярдні фінансові гарантії, щоб забезпечити кредит для України, який може сягнути €210 млрд, пише видання. Єврокомісія представила ці розрахунки дипломатам після оголошення про репараційну позику на €165 млрд, що має спиратися на вартість заблокованих російських активів.

Гарантійні зобов’язання планують пропорційно розподілити між усіма членами блоку – це необхідно, щоб отримати згоду прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера. Той виступає проти використання суверенних російських активів, побоюючись, що Бельгія може залишитися сам на сам із ризиком відшкодування коштів Москві.

Зараз близько €185 млрд російських активів контролює брюссельський депозитарій Euroclear, ще приблизно €25 млрд розміщено на приватних рахунках по ЄС.

Суми для окремих країн можуть зрости, якщо держави, які симпатизують Кремлю, як-от Угорщина, відмовляться долучатися до механізму. Частину гарантій теоретично могли б узяти на себе й країни поза ЄС, однак, наприклад, Норвегія вже дистанціювалася від такої участі.

Запропонована репараційна позика передбачає €115 млрд для розвитку оборонної промисловості України протягом п’яти років, ще €50 млрд – на бюджетні потреби уряду, а €45 млрд планують спрямувати на погашення попереднього кредиту G7.

Кошти мають надходити шістьма траншами впродовж року. Єврокомісія обіцяє встановити запобіжники, щоб унеможливити зловживання, – зокрема контроль за оборонними контрактами та планами витрат. Також Комісія деталізуватиме фінансові потреби України й джерела її військової та економічної підтримки, щоб країни ЄС могли відстежувати рух коштів.

Контекст

ЄС цього тижня запропонував використати заморожені активи Центробанку РФ для забезпечення кредиту Україні на €90 млрд, що покриє фінансові та оборонні потреби країни на два роки. Загалом у Європі утримується близько €210 млрд російських активів, частина з яких стане доступною після 2028 року.

Пропозиція ЄС стикається з внутрішнім спротивом, насамперед у Бельгії, де зосереджено більшість активів. Брюссель вимагає гарантій, що не доведеться самостійно покривати можливі претензії Москви, і що європейські компанії не постраждають від контрзаходів. Опозицію також висловлюють Угорщина та частково Словаччина.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц особисто прибув до Брюсселя, щоб переконати де Вевера: Берлін готовий узяти на себе чверть усіх гарантій – найбільшу частку серед країн ЄС. Після зустрічі він заявив, що побоювання Бельгії щодо використання заморожених російських активів є зрозумілими та мають бути враховані у рішенні, яке забезпечить рівний розподіл ризиків між усіма членами Євросоюзу.