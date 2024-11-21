З 15 грудня «Укрзалізниця» запускає поїзд №9/10 з Києва до Будапешта, який стане 20-м міжнародним поїздом УЗ, повідомляє пресслужба. Розклад руху цього поїзда розроблений таким чином, щоб пасажири також мали можливість зручно пересісти на інші потяги. Також анонсовані нові потяги до Словаччини та Молдови.

Ключові факти

Рейс доставлятиме українців з та до столиці Угорщини , де знаходиться аеропорт імені Ференца Ліста, найбільший аеропорт регіону, багато рейсів якого тепер синхронізовані з українським поїздом.

, де знаходиться аеропорт імені Ференца Ліста, найбільший аеропорт регіону, багато рейсів якого тепер синхронізовані з українським поїздом. Розклад руху поїзда розроблений таким чином, щоб пасажири також мали можливість зручно пересісти на поїзди в напрямку Відня (менше трьох годин подорожі), Зальцбурга, Мюнхена, Інсбрука та Цюріха. Час очікування між поїздами не перевищуватиме двох годин.

Також враховані зручні пересадки на поїзди до Румунії, Словенії та інших країн Європи.

Поїзд вирушатиме з Києва щодня о 10:16 та прибуватиме до Будапешта о 06:00. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 22:40 та прибуватиме до столиці України о 19:11.

Ціна квитка у купейний вагон становитиме близько 3000 грн.

Поїзд курсуватиме у складі стандартних спальних вагонів: купе (4 місця) та люкс (2 місця).

УЗ відкриває пересадкове сполучення до столиці Словаччини із потягом «Київ-Чоп-Братислава», а також потяг до Молдови «Львів- Кишинів».

із потягом «Київ-Чоп-Братислава», а також потяг до «Львів- Кишинів». Ще «Укрзалізниця» призначає другу пару поїздів №765/766 – 865/866 на маршруті Варшава – Рава-Руська – Львів та додає сполучення з Чернівцями.

Контекст

У 2023 році «Укрзалізниця» вийшла на 4,9 млрд грн прибутку проти майже 10 млрд грн збитків у 2022-му. Цьогоріч збитків не уникнути, якщо не змінити принцип тарифоутворення, розповідав очільник УЗ Євген Лященко в інтерв’ю Forbes Ukraine в липні.

Виторг «Укрзалізниці» за січень–вересень зріс до 78 млрд грн – на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року. УЗ завершила три квартали 2024-го з показником чистого прибутку 1,66 млрд грн, що майже вп’ятеро менше фінансових показників компанії за аналогічний період минулого року.

1 листопада керівником філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» був призначений Олег Головащенко, який раніше очолював Київський електровагоноремонтний завод.