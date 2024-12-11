Поліція проводить обшуки в «Укрзалізниці». Пасажирів попередили про можливі незручності

Національна поліція 11 грудня проводить обшуки та затримання у Києві та Київській області, щоб зупинити діяльність організованої злочинної групи, яка «паразитувала» на рядових залізничниках, повідомили пресслужби «Укрзалізниці» та Нацполіції. Це може спричинити затримки руху потягів та інші незручності для пасажирів, попередили в компанії.

Ключові факти

Правоохоронці проводять обшуки, вилучають речові докази, проводять опитування та затримання у Києві та області, щоб зупинити діяльність організованої злочинної групи, яка «паразитувала» на рядових залізничниках, йдеться у повідомленні.

Обшуки проходять за місцями проживання причетних до кримінальних схем службовців та в офісних приміщеннях структурного підрозділу УЗ, повідомив Нацпол. Слідчі дії заплановані у потягах міжнародного сполучення під час їх відправлення та прибуття.

Процесуальні дії узгоджені з «Укрзалізницею», зазначила компанія. Всі обставини операції будуть повідомлені згодом.

Пасажирів попередили про можливі незручності: обмеження доступу, додаткові перевірки чи затримки руху.

пресслужба УЗ пресслужба УЗ Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

21 жовтня Кабмін призначив Олександра Перцовського новим головою правління компанії строком на три роки. До цього він очолював пасажирський напрям УЗ.

7 жовтня Євген Лященко написав заяву про звільнення з поста очільника УЗ. Звільнення відбулося після призначення нового профільного міністра Олексія Кулеби та приєднання до наглядової ради УЗ Олександра Камишіна, радника президента Володимира Зеленського. Що стоїть за звільненням топменеджера, в якому стані зараз УЗ, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

1 листопада керівником філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» призначений Олег Головащенко, який раніше очолював Київський електровагоноремонтний завод.

За підсумками січня – вересня «Укрзалізниця» скоротила чистий прибуток уп’ятеро, до 1,66 млрд грн, порівняно з результатами дев’яти місяців минулого року. Фінансовий план компанії на 2024 рік передбачає збитки в розмірі 12,6 млрд грн.