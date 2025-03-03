Лише 9% виборців-республіканців позитивно ставляться до Путіна, думки щодо Зеленського розділились – опитування Razom for Ukraine

Більшість виборців-республіканців негативно ставляться до російського диктатора Володимира Путіна, але серед них немає панівної думки щодо президента України Володимира Зеленського. Про це йдеться у даних соціологічного опитування Razom for Ukraine, яким поділився з Forbes Ukraine директор із залучення громадськості Деніел Белсон.

Деталі

Лише 9% виборців-республіканців позитивно ставляться до Путіна, йдеться у релізі. Негативно ставляться до нього 83%. Щодо Зеленського голоси розділилися майже рівномірно: 43% позитивно і 45% негативно.

Респондентів також попросили обрати один із двох наративів, який вони поділяють. Перший – «Україна захищається від російської агресії». Другий – «першопричиною війни є розширення НАТО та войовничість України». 70% респондентів обрали перший наратив, 15% – другий.

Однак Україна не є пріоритетом виборців-республіканців. Найчастіше пріоритетними питаннями зовнішньої політики респонденти називали два: стримування Китаю та безпеку південного кордону США. «Все решта було другорядним», – йдеться у релізі.

Згідно з дослідженням, 62% республіканців схильні підтримати допомогу Україні, якщо це дасть Трампу час і важелі впливу для переговорів про завершення війни в інтересах CША.

Американці можуть голосувати не лише через зовнішньополітичні питання, але невдачі за кордоном посилюють відчуття безладу вдома, коментує результати дослідження Деніел Белсон, директор із залучення громадськості у Razom for Ukraine.

«Після катастрофічного виведення військ з Афганістану рейтинги президента Байдена впали, а Київ має набагато більше значення для міжнародної системи, ніж Кабул, – додає він. – Якщо президент Трамп думає, що закони політичної гравітації на нього не діють, він помиляється».

Про дослідження

Опитування проводила республіканська соціологічна компанія Eighteen92 на замовлення Razom for Ukraine з 10 до 16 лютого 2025-го серед 600 ймовірних виборців Республіканської партії на проміжних виборах 2026 року за допомогою дзвінків та текстових повідомлень. Похибка становить ±4%. 53% респондентів визначили себе як «республіканці Трампа», а 83% позитивно ставляться до президента Трампа.

Контекст

28 лютого Трамп, Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс емоційно посперечались під час брифінгу у Білому домі. Трамп скасував перемовини, Зеленський достроково залишив Білий дім, і угоду про корисні копалини не було підписано.

Адміністрація Трампа вимагає вибачень та розглядає можливість зупинення допомоги Україні, за даними NYT. Зеленський не хоче коментувати скандал та впевнений, що ця «ситуація мине», а попереду «більш важливі речі, якщо ми всі будемо далі конструктивними».