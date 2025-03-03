Всего 9% избирателей-республиканцев положительно относятся к Путину, мнения относительно Зеленского разделились – опрос Razom for Ukraine

Большинство избирателей-республиканцев негативно относятся к российскому диктатору Владимиру Путину, но среди них нет доминирующего мнения относительно президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в данных социологического опроса Razom for Ukraine, которым поделился с Forbes Ukraine директор по привлечению общественности Дэниел Белсон.

Подробности

Всего 9% избирателей-республиканцев положительно относятся к Путину, говорится в релизе. Отрицательно относятся к нему 83%. В отношении Зеленского голоса разделились почти поровну: 43% положительно и 45% отрицательно.

Респондентов также попросили выбрать один из двух нарративов, который они разделяют. Первый – «Украина защищается от российской агрессии». Второй – «первопричиной войны является расширение НАТО и воинственность Украины». 70% респондентов выбрали первый нарратив, 15% – второй.

Однако Украина не является приоритетом избирателей-республиканцев. Чаще приоритетными вопросами внешней политики респонденты называли два: сдерживание Китая и безопасность южной границы США. «Все остальное было второстепенным», – говорится в релизе.

Согласно исследованию, 62% республиканцев склонны поддержать помощь Украине, если это даст Трампу время и рычаги влияния для переговоров о завершении войны в интересах США.

Американцы могут голосовать не только по внешнеполитическим вопросам, но неудачи за рубежом усугубляют чувство беспорядка дома, комментирует результаты исследования Дэниел Белсон, директор по привлечению общественности в Razom for Ukraine.

«После катастрофического вывода войск из Афганистана рейтинги президента Байдена упали, а Киев имеет гораздо большее значение для международной системы, чем Кабул, – добавляет он. – Если президент Трамп думает, что законы политической гравитации на него не действуют, он ошибается».

Об исследовании

Опрос проводилась республиканской социологической компанией Eighteen92 по заказу Razom for Ukraine с 10 по 16 февраля 2025-го среди 600 вероятных избирателей Республиканской партии на промежуточных выборах 2026 года посредством звонков и текстовых сообщений. Погрешность составляет ±4%. 53% респондентов определили себя как «республиканцы Трампа», а 83% положительно относятся к президенту Трампу.

Контекст

28 февраля Трамп, Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс эмоционально поспорили во время брифинга в Белом доме. Трамп отменил переговоры, Зеленский досрочно покинул Белый дом, и соглашение о полезных ископаемых не было подписано.

Администрация Трампа требует извинений и рассматривает возможность остановки помощи Украине, по данным NYT. Зеленский не хочет комментировать скандал и уверен, что эта «ситуация пройдет», а впереди «более важные вещи, если мы все будем конструктивными в дальнейшем».