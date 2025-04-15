Lviv Croissants відкрились на київському вокзалі. Франчайзі інвестував у заклад 2 млн грн

Пекарня Lviv Croissants 15 квітня відкрилася на другому поверсі залізничної станції Київ-Пасажирський, в зоні фудкорту між 5 і 6 коліями. Франчайзинговий заклад відкрив діючий військовослужбовець, який раніше мав тут точку «Франс.уа» . Франчайзі вклав близько 2 млн грн у заклад і за рік очікує на окупність.

Деталі

Висота зони замовлень враховує потреби людей з інвалідністю, зазначила пресслужба Lviv Croissants. Особливість закладу – відсутність стін, зазначив співвласник компанії Андрій Галицький. «Для нас це виклик, стандартний асортимент довелося скоротити на 40%», – розповів він.

До меню додали фірмову страву «Залізний круасан», лимонади в пляшках і салати в пакуванні, зазначив Галицький. «Круасани випікатимемо на місці, страви готуватимемо з-під ножа», – сказав він.

Нову зону площею майже 100 кв м партнеру запропонували як альтернативу – на місці колишнього Франс.уа в лютому відкрилася Книгарня Є, за словами керівника Вокзальної компанії «Укрзалізниці» Сергія Олійника.

«Згідно з ветеранською політикою УЗ, за військовими-залізничниками зберігаються їхні робочі місця. Логічно, що й бізнес військових має бути захищеним», – пояснила пресслужба УЗ.

Вартість оренди нової зони в УЗ називати відмовились, зазначивши, що працюють на тимчасових умовах із багаторічним партнером.

Перевага фудкорту – трафік у 40 000-50 000 пасажирів на добу, зазначив Галицький. Новий франчайзі розраховує на показник у 300-400 чеків на день.

Lviv Croissants на залізничному вокзалі в Києві Lviv Croissants на залізничному вокзалі в Києві Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Lviv Croissants був найбільшою ресторанною мережею України за підсумками 2023-го, але торік поступився мережі Pizza Day. На квітень 2025-го в круасанній мережі понад 170 закладів в Україні, 11 у Польщі та по одному в Словаччині, Чехії, США та Франції.

Попередню локацію, на якій працював франчайзі Lviv Croissants, виграла на відкритому конкурсі через Prozorro.Продажі Книгарня Є із пропозицією орендної плати 400 000 грн на місяць. «Спершу цілились на органічний трафік пасажирів, які не знали, чим себе зайняти перед потягом. Зараз розглядаємо можливості проведення подій на локації для активнішого залучення аудиторії», — кажуть у пресслужбі Книгарні Є.

У грудні 2022-го кавʼярню One love coffee на київському вокзалі відкрив ресторатор Володимир Задірака, вклавши $30 000. Точка вийшла на прибуток з першого місяця, а кількість чеків сягала 150 на день, розповів він для матеріалу Forbes Ukraine. Станом на 15 квітня 2025-го вивіска One Love Coffee присутня на першому поверсі вокзалу, проте власник відмовився від коментарів щодо роботи цієї точки без вказування причини. Розкривати фінансові показники відмовились і в мережі Idealist, кавʼярня якої працює на вокзалі з кінця 2022 року.