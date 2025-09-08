Алеся Муджирі обійняла посаду Impact Lead на об’єднаному ринку України, Чехії та Словаччини. Про це повідомила пресслужба McDonald’s 8 вересня.

Деталі

Напрям Impact у McDonald’s відповідає за стратегію сталого розвитку та соціальної відповідальності, включно з ініціативами щодо боротьби зі змінами клімату, відповідального постачання, скорочення відходів, якості їжі, рівності та інклюзії, а також підтримки місцевих громад.

На новій посаді Алеся Муджирі реалізовуватиме глобальні стратегії компанії через локальні дії, спрямовані на позитивні зміни для людей, планети та громад у трьох країнах.

Контекст

Алеся Муджирі має понад 15 років досвіду в корпоративних комунікаціях і сталому розвитку в галузях FMCG та HoReCa. Останні три роки вона працювала в глобальній команді McDonald’s із питань сталого розвитку, координуючи взаємодію між ринками. Раніше очолювала корпоративні комунікації McDonald’s в Україні, працювала на керівних посадах у PepsiCo та PR-агенції, а також брала участь у проєктах «Фундації Дім Рональда МакДональда».

У 2024 році ресторани McDonald’s в Україні відвідали 103 млн клієнтів, що на 16% більше, ніж у 2023-му, наближаючись до показника 2021 року (125 млн). McDonald’s інвестував 1,8 млрд грн у будівництво та модернізацію ресторанів, сплативши 2,6 млрд грн податків. У мережі працює близько 10 000 співробітників.

Компанія бачить потенціал для 500 ресторанів в Україні та планує відкрити дев’ять нових закладів у 2025 році, зосереджуючись на центральних і західних областях через безпекову ситуацію.