Макрон, Мерц, Стармер і Туск приїхали до Києва

Президент Франції Еммануель Макрон, новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 10 травня вранці прибули з візитом до Києва. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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На вокзалі їх зустріли Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«Сьогодні буде насичений день. Надзвичайно важливі зустрічі. Ми вітаємо в Україні чотирьох європейських лідерів, представників «коаліції рішучих». Тож очікуємо на важливі рішення, зміцнення європейської солідарності та підтримки України», – зазначив Сибіга.

Коментуючи візит лідерів Франції, Польщі, Великої Британії та Німеччини, Єрмак наголосив, що «необхідно змусити Москву погодитися на припинення вогню».

Візит лідерів країни «коаліції рішучих». Фото: Офіс Президента Візит лідерів країни «коаліції рішучих». Фото: Офіс Президента Візит лідерів країни «коаліції рішучих». Фото: Офіс Президента Візит лідерів країни «коаліції рішучих». Фото: Офіс Президента Візит лідерів країни «коаліції рішучих». Фото: Офіс Президента Фото Офіс Президента України Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

9 травня Володимир Зеленський анонсував проведення «зустрічей» із учасниками «коаліції рішучих», хоча з його заяви не було чітко зрозуміло, про який саме формат йдеться. Еммануель Макрон згодом підтвердив свою участь у цій зустрічі.

Зазначимо, що 10 травня в Києві повідомили про обмеження руху транспорту через візит іноземних делегацій та проведення урочистих і пам’ятних заходів.

Як відомо, «коаліція рішучих», очолювана Францією та Великою Британією, раніше заявляла про роботу над планом направлення місії в Україну для забезпечення майбутнього «припинення вогню».