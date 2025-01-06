Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про відставку

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про свою відставку з посади лідера правлячої Ліберальної партії, пише CNN 6 січня. Трюдо був лідером партії протягом 11 років та премʼєр-міністр протягом девʼяти років.

Ключові факти

Трюдо продовжить виконувати обовʼязки премʼєр-міністра доти, доки не буде обрано нового лідера.

«Я маю намір піти у відставку з посади лідера партії, з посади премʼєр-міністра після того, як партія обере нового лідера», – заявив 53-річний політик журналістам на прес-конференції в Оттаві.

Премʼєр-міністр заявив, що роботу парламенту країни буде зупинено до 24 березня. «Сьогодні вранці я повідомив генерал-губернатору, що нам потрібна нова сесія парламенту. Вона задовольнила це прохання і тепер Палату буде відсторонено від роботи до 24 березня», – сказав він.

Трюдо додав, що, оголошуючи про намір піти у відставку, він «шкодує про одне» — про виборчий процес у країні. «Я хотів би, щоб ми могли змінити спосіб обрання наших урядів у цій країні, щоб люди могли просто вибрати другий чи третій варіант в одному бюлетені», – пояснив він.

Трюдо назвав підтримку своєю адміністрацією України та його політику під час пандемії COVID-19 одними із своїх найбільших досягнень з моменту приходу до влади у 2015 році.

«Ми обʼєдналися, щоб підтримати один одного під час пандемії… щоб твердо стояти на боці України та нашої демократії, боротися зі зміною клімату та підготувати нашу економіку до майбутнього», – додав він.

Контекст

Трюдо обійняв посаду в листопаді 2015 року і двічі переобирався. Однак його популярність почала падати два роки тому на тлі суспільного невдоволення високими цінами.

Останні опитування показують, що ліберали програють офіційній опозиції – консерваторам на виборах, які мають відбутися до кінця жовтня. Консервативну партію очолює Пʼєр Пуальєвр, політик, який набув популярності на початку 2022 року, коли підтримав водіїв вантажівок, які захопили центр Оттави в рамках протесту проти обовʼязкової вакцинації від COVID-19.

Донедавна Трюдо вдавалося відбиватися від критики, проте, заклики до його відставки різко посилилися з минулого місяця, коли він спробував понизити на посаді міністра фінансів Христю Фріланд, одну зі своїх найближчих союзниць у кабінеті міністрів, після того, як вона виступила проти його пропозицій щодо збільшення видатків.

Натомість Фріланд пішла у відставку і написала листа, в якому звинуватила Трюдо в політичних іграх замість того, щоб зосередитися на тому, що краще для країни.