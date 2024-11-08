За участю Маска та з запевненнями у підтримці. Axios дізнався деталі телефонної розмови Трампа із Зеленським

Телефонна розмова Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у середу, 6 листопада, відбулася за участю мільярдера Ілона Маска, пише Axios із посиланням на два джерела, поінформовані про дзвінок. За їхніми словами Зеленський був дещо заспокоєний тим, що почув від обраного президента США.

Ключові факти

За словами джерел, поінформованих про подробиці дзвінка, розмова Трампа та Зеленського тривала близько 25 хвилин.

Після того, як Зеленський привітав Трампа, обраний президент заявив, що підтримає Україну, але не став вдаватися до подробиць.

Три джерела повідомили, що Зеленський відчув, що розмова пройшла добре і не посилила його занепокоєння з приводу перемоги Трампа. Одне джерело додало, що дзвінок «не залишив у Зеленського почуття розпачу».

Маск також висловився під час дзвінка, заявивши, що продовжить підтримувати Україну через свої супутники Starlink.

Трамп і Зеленський не заглиблювалися в політику, таку як ймовірний план Трампа щодо припинення війни або перспективу подальшої допомоги США, додали джерела.

Після зустрічі у Нью-Йорку радники Зеленського підтримували відкритий канал звʼязку із помічниками Трампа. Обраний президент США сказав Зеленському у середу, що вони продовжать розмови після того, як він збере свою команду із зовнішньої політики.

Сам Зеленський вважав той факт, що дзвінок стався так скоро після перемоги Трампа, є позитивним знаком, сказав один із інформаторів Axios. Трамп ще не говорив із Володимиром Путіним після виборів, але російський президент сказав, що відповість, якщо Трамп зателефонує.

Контекст

Дональд Трамп стане другим експрезидентом США, який повернеться до Білого дому після поразки, зазначив CNN. Трамп виграв вибори у 2016 році, але програв у 2020-му. До нього цей шлях пройшов Гровер Клівленд: він брав участь у трьох кампаніях поспіль у 1884-му, 1888-му і 1892-му роках, але переміг 1884-го і 1892-го.

Світові лідери вже привітали Трампа з перемогою. Зокрема, президент Володимир Зеленський привітав у X республіканця Дональда Трампа з обранням на посаду президента США. Український лідер сподівається, що Трамп сповідуватиме підхід «мир через силу», що допоможе завершити війну справедливо.

Після розмови 6 листопада Зеленський написав у X, що мав «чудову» телефонну розмову з президентом Трампом і привітав його з «історичною переконливою перемогою».

Трамп може запропонувати Україні заморозити війну з Росією, відмовившись від вступу до НАТО щонайменше на 20 років, пише The Wall Street Journal із посиланням на інформовані джерела. За їхніми словами, такий сценарій закінчення війни зараз обговорюють радники Трампа.