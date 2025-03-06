Франція надає Україні свої розвіддані і прискорить пакети допомоги на тлі припинення підтримки США

Франція ділиться з Україною своїми розвідувальними даними і прискорить різні пакети допомоги, які надає Україні, повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню France Inter 6 березня.

Ключові факти

Французький міністр підтвердив, що американська розвідка дійсно припинила ділитися даними з Україною.

«Допомога американських агентств у супутниковому спостереженні, все, що можна було зробити, було припинено з учорашнього дня», — сказав він.

Водночас він наголосив, що французька розвідка «суверенна» і має «можливості, які притаманні лише нам».

«Тому ми маємо розвідувальні ресурси, якими ми ділимося з українцями», – пояснив Лекорню.

Для того, щоб компенсувати припинення американської військової допомоги, «українці знають, як нарощувати запаси», запевнив Лекорню, додавши, що президент Франції Еммануель Макрон попросив його прискорити різні пакети французької допомоги.

«Оскільки ми, європейці, не можемо бути декларативними, ми повинні також діяти і зробити можливим компенсацію частини американської допомоги, яка більше не надходитиме», – сказав міністр.

Контекст

Трамп розпорядився зупинити всю військову допомогу Україні через кілька днів після конфлікту з президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Західні чиновники вважають, що після цього рішення ЗСУ зможуть вести бойові дії в нинішньому темпі «протягом кількох тижнів, можливо, до літа», повідомив CNN.

Директор ЦРУ Джон Лі Реткліфф «неофіційно підтвердив», що США тимчасово призупинили розвідувальні операції. Припинення обміну розвідданими може суттєво послабити здатність ЗСУ завдавати ударів по російських військах і об’єктах. 5 березня стало відомо, що США заборонили європейським партнерам, зокрема Великій Британії, передавати Україні розвіддані. Вашингтон попередив, що суворо стежитиме за виконанням заборони через агентства в Києві.

Трамп розгляне питання про відновлення допомоги Україні, якщо буде організовано мирні переговори та вжито заходи щодо «зміцнення довіри», заявив радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц 5 березня. Україна та США вже готують нову зустріч і Зеленський очікує на перші результати наступного тижня.