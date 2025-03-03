Майже 1,5 млрд грн збитків бюджету. Справу ексміністра Міненерговугілля Насалика передали до суду 

ДБР завершило досудове розслідування щодо колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості та колишнього керівника одного з департаментів цього міністерства, повідомляє пресслужба бюро 3 березня. ДБР не називає міністра, проте наведені факти свідчать, що йдеться про Ігоря Насалика. Обвинувальний акт направили до Вищого антикорупційного суду.

Ключові факти

За версією слідства, через зловживання службовим становищем на користь одного з газових бізнесменів державному бюджету нібито було завдано збитків на майже 1,5 млрд грн.

Слідчі стверджують, що за вказівкою очільника Міністерства його підлеглий керівник Департаменту Міненерговугілля начебто укладав зі структурами відомого бізнесмена завідомо збиткові для держави угоди. ДБР вважає, що у порушення постанови Кабінету міністрів посадовці могли штучно «списувати» комерсантам кошти за експлуатацію державного майна.

Сума недоотриманих бюджетом надходжень за період з травня 2017 року по грудень 2020 року бюро оцінює у 1,49 млрд грн.

Колишній міністр обвинувачується у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає покарання до шести років позбавлення волі.

Контект

Ігор Насалик обіймав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості України з 2016 по 2019 рік.

У травні 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду Києва наклав арешт на корпоративні права 26 операторів газорозподільних систем, їх передали до управління АРМА. Наразі вони управляються «Державним акціонерним товариством «Чорноморнафтогаз».

У лютому 2023-го Насалику було повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). ДБР повідомило про підозру колишньому міністру, оскільки, за даними слідства, «його службова недбалість призвела до втрат бюджету майже на 1,5 млрд грн на користь одного з газових олігархів». Ішлося про підписання Насаликом угод із розмитнення на користь компаній, пов’язаних із Дмитром Фірташем.

Надалі ексміністрові було змінено підозру на ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем) за скоєння злочину за попередньою змовою з колишнім керівником одного з департаментів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

У 2024-му Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту колишнього директора департаменту нафтогазового комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості Олександра Лісніченка.