Справа на 1,5 млрд грн збитків. АРМА розшукало активи колишніх посадовців Міненерго

ДБР раніше змінило підозру ексочільникові Міністерства енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику , а його підлеглому повідомило про підозру у зловживанні держмайном на 1,5 млрд грн.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на запит Державного бюро розслідувань (ДБР) розшукало активи службовців колишнього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, повідомляє пресслужба АРМА.

Ключові факти

За версією слідства, посадовці міністерства штучно створювали перешкоди для виконання постанови Кабінету Міністрів щодо експлуатації газорозподільчих систем, сприяючи ухиленню від оплати за користування державним майном.

Внаслідок цих дій державний бюджет недоотримав 1,49 млрд грн у період з травня 2017 по грудень 2020 року.

Спеціалісти АРМА вже виявили перші активи фігурантів справи: три обʼєкти житлової та нежитлової нерухомості, чотири земельні ділянки та два транспортні засоби. Очікуються відповіді від банківських установ щодо наявності рахунків та коштів на них.

Інформацію про активи передали до органу досудового розслідування для вжиття заходів щодо накладення арешту на виявлені активи з подальшою передачею їх в управління АРМА.

Контекст

Ігор Насалик обіймав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості України з 2016 по 2019 рік. У лютому 2023-го Насалику було повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). ДБР повідомило про підозру колишньому міністру, оскільки, за даними слідства, «його службова недбалість призвела до втрат бюджету майже на 1,5 млрд грн на користь одного з газових олігархів». Ішлося про підписання Насаликом угод із розмитнення на користь компаній, пов’язаних із Дмитром Фірташем.

Надалі ексміністрові було змінено підозру на ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем) за скоєння злочину за попередньою змовою з колишнім керівником одного з департаментів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

У 2024-му Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту колишнього директора департаменту нафтогазового комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості Олександра Лісніченка.