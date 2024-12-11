McDonald’s відкрив ресторан у Ковелі на трасі, що веде до польського кордону

У Ковелі на Волині відкрився перший ресторан McDonald’s на міжнародній трасі М07 «Київ – Ковель – Ягодин». Він став 19-м закладом, відкритим під час великої війни, повідомила пресслужба компанії.

Ключові факти

Новий заклад знаходиться у Ковелі на вулиці Варшавська, 50-Б за 70 км до польського кордону. Ця вулиця є продовженням міжнародної траси М07.

Площа нового ресторану сягає 469 кв. м. Його зал розрахований на 128 місць, а тераса – на 126 місць. Для автомобілістів із 5:00 до 23:30 відкриті дві лінії «МакДрайву», де також облаштовані додаткові паркомісця, кажуть у пресслужбі McDonald’s. На території ресторану відкрили велопарковку.

У ресторані створено 70 робочих місць. Він став 19-м новим закладом мережі, відкритим у країні з початку повномасштабного вторгнення, та 107-м, що працює в Україні загалом .

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Контекст

У 2023 році McDonald’s в Україні отримав виторг 12,9 млрд грн і 1 млрд грн прибутку. У першому півріччі 2024­-го виторг мережі зріс на 44%, до 7,8 млрд грн, прибуток компанії сягнув 875 млн грн.

Торік компанія відкрила 10 нових закладів, загалом інвестувала 1 млрд грн. У 2023-му компанія почала відкривати ресторани неподалік великих автотрас України.

Відновлення збіглося з організаційними змінами: український ринок об’єднали з чеським і словацьким. Підрозділ очолила Юлія Бадрітдінова, яка до цього керувала McDonald’s Ukraine. Бадрітдінова майже 20 років своєї кар’єри присвятила маркетингу, а роботу в McDonald’s розпочала у 2011­-му з позиції маркетинг-­менеджерки. З 2022-го вона також очолює чеське та словацьке представництво McDonald’s.