McDonald’s открыл ресторан в Ковеле на трассе, ведущей к польской границе

В Ковеле на Волыни открылся первый ресторан McDonald’s на международной трассе М07 «Киев – Ковель – Ягодин». Он стал 19-м заведением, открытым во время войны, сообщила пресс-служба компании.

Ключевые факты

Новое заведение находится в Ковеле на улице Варшавская, 50-Б в 70 км до польской границы. Эта улица является продолжением международной трассы М07.

Площадь нового ресторана составляет 469 кв. м. Его зал рассчитан на 128 мест, а терраса – на 126 мест. Для автомобилистов с 5:00 до 23:30 открыты две линии «МакДрайва», где также обустроены дополнительные паркоместа, говорят в пресс-службе McDonald’s. На территории ресторана открыли велопарковку.

В ресторане создано 70 рабочих мест. Он стал 19-м новым заведением сети, открытым в стране с начала полномасштабного вторжения, и 107-м, работающим в Украине в целом .

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Контекст

В 2023 году McDonald’s в Украине получил выручку 12,9 млрд грн и 1 млрд грн прибыли.

В прошлом году компания открыла 10 новых заведений, всего инвестировала 1 млрд грн. В 2023-м компания начала открывать рестораны неподалеку от крупных автотрасс Украины.

Восстановление совпало с организационными изменениями: украинский рынок объединили с чешским и словацким. Подразделение возглавила Юлия Бадритдинова, до этого руководившая McDonald’s Ukraine. Бадритдинова почти 20 лет своей карьеры посвятила маркетингу, а работу в McDonald’s начала в 2011-м с позиции маркетинг-менеджера. С 2022 года она также возглавляет чешское и словацкое представительство McDonald’s.