McDonald’s відкрив оновлений ресторан на Вокзальній у Києві. Він посідав друге місце у світі за відвідуваністю (фото)

Один із найвідвідуваніших ресторанів мережі McDonald’s у світі – на Вокзальній площі в Києві – відкрився після 5-місячної перерви, повідомила 21 листопада пресслужба компанії. Оновлений ресторан став одним із найбільших в Україні.

Деталі

Ресторан повністю модернізували: будівлю частково демонтували й реконструювали, оновили фасад та переобладнали внутрішній простір.

Безбар’єрний простір у «МакДональдз» на Вокзальній створили завдяки різноманітним інклюзивним рішенням: автоматичні двері; пасажирський ліфт; тактильна плитка всередині та зовні; таблички з написами шрифтом Брайля; спеціально облаштоване місце для людей з інвалідністю; вбиральні для людей із інвалідністю.

Оновлений ресторан став одним із найбільших в Україні (загальна площа – 944 кв м), має 193 посадкових місця в залі та ще 88 на терасі. У закладі можна швидко й безконтактно робити замовлення на 11 двосторонніх терміналах самообслуговування, на касі чи через експрес-вікно.

У ресторані встановили USB-роз’єми для заряджання смартфонів.

McDonald’s на Вокзальній площі у Києві в минулому посідав друге місце у світі за кількістю відвідувачів.

Ресторан працюватиме за розширеними правилами безпеки. Під час повітряної тривоги ресторани McDonald’s зачиняються, аби працівники та відвідувачі могли перейти в укриття, і відкриваються протягом години після відбою.

McDonald’s на Вокзальній площі в Києві. Фото: пресслужба компанії McDonald’s на Вокзальній площі в Києві. Фото: пресслужба компанії McDonald’s на Вокзальній площі в Києві. Фото: пресслужба компанії McDonald’s на Вокзальній площі в Києві. Фото: пресслужба компанії McDonald’s на Вокзальній площі в Києві. Фото: пресслужба компанії Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

З урахуванням закладу на Вокзальній у «МакДональдз» в Україні працює 105 ресторанів зі 120 існуючих (включно з 15, що тимчасово зачинені з вимог безпеки). У мережі працюють майже 10 000 співробітників. Компанія підтримує локальних постачальників, закуповуючи близько 60% товарів та продуктів у підприємств, розташованих в Україні.

У 2023 році McDonald’s в Україні отримав виторг 12,9 млрд грн і 1 млрд грн прибутку. Торік компанія відкрила 10 нових закладів, загалом інвестувала 1 млрд грн. У 2023-му компанія почала відкривати ресторани неподалік великих автотрас України.