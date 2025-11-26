Під час блекаутів кількість абонентів інших національних операторів у мережі lifecell у національному роумінгу сягала в пікові дні майже 500 000 осіб, а їхній дата-трафік зростав до 186%. Про це повідомив СЕО компанії Михайло Шелемба 26 листопада.

Деталі

Навіть у найскладніші дні планових відключень електроенергії понад 95% мережі lifecell залишалися в роботі. Стаціонарне живлення зникало на більш ніж половині майданчиків, але мережа працювала на батареях і генераторах.

З початку року lifecell встановив на своїх майданчиках 30 000 літієвих батарей, загалом їх уже 45 000, і забезпечив генераторами понад 2100 майданчиків. 1700 технічних спеціалістів щоденно підтримують інфраструктуру. За словами СЕО, тільки на додаткові батареї за останній рік компанія витратила понад 1 млрд грн.

Під час відключень батареї в середньому розряджалися до 50% і встигали зарядитися до 90%+ у періоди, коли з’являлося світло.

Зараз компанія довстановлює нові батареї, додатково закупила 3500 генераторів (500 уже доставлено в регіони, решта прибудуть протягом місяця) і розгортає нові базові станції в місцях різкого зростання трафіку під час блекаутів, додав Шелемба.

Контекст

20 листопада, рівень відключень електроенергії став одним із найвищих з літа 2024 року. Через це понад 30% базових станцій найбільшого мобільного оператора «Київстар» залишилися без живлення. При цьому лише 15–20% абонентів «Домашнього інтернету» подбали про резервне живлення для своїх роутерів, повідомив генеральний директор компанії Олександр Комаров.

25 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон №4670-IX, який має покращити стабільність і якість мобільного зв’язку та інтернету. Закон запроваджує мінімальні вимоги до швидкості мобільного інтернету, а також дає користувачам можливість проводити тестування та передавати відповідні дані до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій. Детальніше про зміни читайте тут.