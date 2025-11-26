Во время блэкаутов количество абонентов других национальных операторов в сети lifecell в национальном роуминге достигало в пиковые дни почти 500 000 человек, а их дата-трафик рос до 186%. Об этом сообщил СЕО компании Михаил Шелемба 26 ноября.

Подробности

Даже в сложные дни плановых отключений электроэнергии более 95% сети lifecell оставались в работе. Стационарное питание исчезало более чем на половине площадок, но сеть работала на батареях и генераторах.

С начала года lifecell установил на своих площадках 30 000 литиевых батарей, всего их уже 45 000, и снабдил генераторами более 2100 площадок. 1700 технических специалистов ежедневно поддерживают инфраструктуру. По словам СЕО, только на дополнительные батареи за последний год компания потратила более 1 млрд грн.

При отключении батареи в среднем разряжались до 50% и успевали зарядиться до 90%+ в периоды, когда появлялся свет.

Сейчас компания устанавливает новые батареи, дополнительно закупила 3500 генераторов (500 уже доставлены в регионы, остальные прибудут в течение месяца) и разворачивает новые базовые станции в местах резкого роста трафика во время блэкаутов, добавил Шелемба.

Контекст

20 ноября уровень отключений электроэнергии стал одним из самых высоких с лета 2024 года. Поэтому более 30% базовых станций крупнейшего мобильного оператора «Киевстар» остались без питания. При этом только 15–20% абонентов «Домашнего интернета» позаботились о резервном питании для своих роутеров, сообщил генеральный директор компании Александр Комаров.

25 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон №4670-IX, который должен улучшить стабильность и качество мобильной связи и интернета. Закон вводит минимальные требования к скорости мобильного интернета, а также позволяет пользователям проводить тестирование и передавать соответствующие данные в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций. Подробнее об изменениях читайте здесь.