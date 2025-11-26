Во время блэкаутов количество абонентов других национальных операторов в сети lifecell в национальном роуминге достигало в пиковые дни почти 500 000 человек, а их дата-трафик рос до 186%. Об этом сообщил СЕО компании Михаил Шелемба 26 ноября.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Подробности
- Даже в сложные дни плановых отключений электроэнергии более 95% сети lifecell оставались в работе. Стационарное питание исчезало более чем на половине площадок, но сеть работала на батареях и генераторах.
- С начала года lifecell установил на своих площадках 30 000 литиевых батарей, всего их уже 45 000, и снабдил генераторами более 2100 площадок. 1700 технических специалистов ежедневно поддерживают инфраструктуру. По словам СЕО, только на дополнительные батареи за последний год компания потратила более 1 млрд грн.
- При отключении батареи в среднем разряжались до 50% и успевали зарядиться до 90%+ в периоды, когда появлялся свет.
- Сейчас компания устанавливает новые батареи, дополнительно закупила 3500 генераторов (500 уже доставлены в регионы, остальные прибудут в течение месяца) и разворачивает новые базовые станции в местах резкого роста трафика во время блэкаутов, добавил Шелемба.
Контекст
20 ноября уровень отключений электроэнергии стал одним из самых высоких с лета 2024 года. Поэтому более 30% базовых станций крупнейшего мобильного оператора «Киевстар» остались без питания. При этом только 15–20% абонентов «Домашнего интернета» позаботились о резервном питании для своих роутеров, сообщил генеральный директор компании Александр Комаров.
25 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон №4670-IX, который должен улучшить стабильность и качество мобильной связи и интернета. Закон вводит минимальные требования к скорости мобильного интернета, а также позволяет пользователям проводить тестирование и передавать соответствующие данные в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций. Подробнее об изменениях читайте здесь.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.