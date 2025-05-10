Мерц заявив, що відмова Путіна від 30-денного припинення вогню призведе до посилення санкцій проти РФ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив про готовність посилити санкції проти Росії, якщо пропозицію щодо 30-денного припинення вогню буде відхилено, і не виключив можливості прямої розмови з Володимиром Путіним. Про це він заявив у інтерв’ю Bild під час візиту до Києва.