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Мерц заявив, що відмова Путіна від 30-денного припинення вогню призведе до посилення санкцій проти РФ

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив про готовність посилити санкції проти Росії, якщо пропозицію щодо 30-денного припинення вогню буде відхилено, і не виключив можливості прямої розмови з Володимиром Путіним. Про це він заявив у інтерв’ю Bild під час візиту до Києва.

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Деталі 

  • «Ми пропонуємо 30-денне припинення вогню, щоб за цей час підготувати ґрунт для мирних переговорів. Тепер слово за Путіним. Він має відповісти на цю ініціативу», – заявив Мерц.
  • ЄС, Велика Британія та США домовилися посилити тиск на Росію, якщо після вихідних не буде досягнуто 30-денного припинення вогню через відмову Путіна від мирних переговорів. 
  • «У такому разі ми значно посилимо санкції, а Україна й надалі отримуватиме масштабну підтримку – політичну, фінансову та військову», – наголосив канцлер.
  • Він висловив упевненість у підтримці цього курсу з боку США. «Ми домовилися вимагати 30-денного припинення вогню, протягом якого можна провести мирні переговори. Якщо цього не станеться, США посилять санкції проти Росії», – зазначив Мерц.
  • Канцлер також не відкидає можливості прямого діалогу з Путіним. «Якщо це буде необхідно і допоможе зупинити війну, я готовий до багатьох кроків. Але спершу ми маємо побачити, чи вдасться досягти припинення вогню після цих вихідних», – додав він.

Контекст 

Вранці 10 травня до Києва прибули лідери «коаліції охочих»: президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Великої Британії Кір Стармер і Польщі Дональд Туск, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

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