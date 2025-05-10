Трамп звернувся до Зеленського та Путіна: Цю безглузду війну треба зупинити

Президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна припинити «безглузду війну». Про це він заявив під час пресконференції в Овальному кабінеті, наголосивши на значних втратах обох сторін.

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«Щотижня Росія та Україна втрачають приблизно 5000 солдатів і цивільних. Цю безглузду війну потрібно зупинити. Це моє звернення до лідерів обох країн», – заявив Трамп.

Контекст

28 квітня Володимир Путін заявив про введення триденного «перемир’я» з опівночі 7 травня до опівночі 10 травня. Україна та США назвали цю пропозицію недостатньою для забезпечення тривалого миру.

8 травня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорили військову й дипломатичну підтримку України, необхідність посилення тиску на Росію та ситуацію на фронті. Зеленський підкреслив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню, але лише за умови, що Росія зробить аналогічні кроки та продемонструє реальну готовність завершити війну.