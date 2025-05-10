Підписка від 5 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Трамп звернувся до Зеленського та Путіна: Цю безглузду війну треба зупинити

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна припинити «безглузду війну». Про це він заявив під час пресконференції в Овальному кабінеті, наголосивши на значних втратах обох сторін.

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Деталі 

  • «Щотижня Росія та Україна втрачають приблизно 5000 солдатів і цивільних. Цю безглузду війну потрібно зупинити. Це моє звернення до лідерів обох країн», – заявив Трамп.

Контекст 

28 квітня Володимир Путін заявив про введення триденного «перемир’я» з опівночі 7 травня до опівночі 10 травня. Україна та США назвали цю пропозицію недостатньою для забезпечення тривалого миру.

8 травня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорили військову й дипломатичну підтримку України, необхідність посилення тиску на Росію та ситуацію на фронті. Зеленський підкреслив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню, але лише за умови, що Росія зробить аналогічні кроки та продемонструє реальну готовність завершити війну.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні