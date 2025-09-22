Американські федеральні агентства отримають доступ до штучного інтелекту Llama від Meta Platforms. Про це пише Reuters із посиланням на високопосадовця адміністрації Дональда Трампа. Це частина стратегії Білого дому щодо інтеграції комерційних інструментів ШІ у роботу держструктур.

Деталі

Llama внесуть до списку схвалених ШІ-рішень для держорганів, розповів Джош Грюнбаум, керівник закупівель у Генеральній службі адміністративного управління (GSA).

За його словами, цей інструмент, який є безкоштовним, отримав підтвердження, що відповідає урядовим вимогам безпеки та правовим стандартам.

Урядовці очікують, що Llama допоможе прискорити перевірку контрактів, оптимізувати роботу ІТ-систем та інші внутрішні процеси.

Ґрюнбаум наголосив, що ця співпраця не спрямована на здобуття прихильності адміністрації Трампа. «Йдеться про усвідомлення, як ми можемо діяти спільно, щоб зробити країну найкращою, якою вона може бути», – зазначив він.

Контекст

Llama – це велика мовна модель, здатна працювати з текстом, відео, зображеннями та аудіо.

Meta, яка у 2022 році втратила довіру інвесторів через провал із метавсесвітом, зараз змінила фокус на ШІ. Цукерберг наголошує, що його мета – створити інтелект, здатний не лише автоматизувати процеси, а й покращити життя людей, зокрема через інтеграцію ШІ у розумні окуляри та культурні платформи.

Однак амбіції мають ціну: у 2025 році компанія підвищила мінімальний прогноз капітальних витрат до $66–72 млрд, а у 2026 очікує ще вищих витрат – можливо, понад $100 млрд.

CFO Meta Сьюзен Лі визнала, що доходів від генеративного ШІ у 2025–2026 роках компанія не очікує, але вважає такі витрати виправданими на тлі довгострокової ставки на лідерство в ШІ.

Окрім Meta, останніми місяцями GSA погодила використання продуктів конкурентів компанії – Amazon Web Services, Microsoft, Google, Anthropic та OpenAI.

Виробники погодилися продавати свої платні рішення зі значними знижками й дотримуватися вимог держави щодо кібербезпеки.