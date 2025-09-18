Meta Platforms на щорічній конференції Meta Connect 17 вересня представила свою першу модель смарт-окулярів із вбудованим екраном – Meta Ray-Ban Display. Пристрій коштуватиме $799 і надійде у продаж 30 вересня, пише Bloomberg.
Ключові факти
- Новинка оснащена дисплеєм у правій лінзі, який показує текстові повідомлення, відеодзвінки, маршрути на картах та відповіді від ШІ Meta.
- Окуляри мають функцію живих субтитрів із перекладом у реальному часі та можливість керування жестами через спеціальний браслет Meta Neural Band.
- Окрім цього, вони підтримують Messenger, WhatsApp і Spotify, а пізніше отримають функцію перегляду Reels в Instagram.
- Гендиректор Meta Марк Цукерберг заявив, що в майбутньому смарт-окуляри стануть ключовим носієм «суперінтелекту» – «штучного інтелекту, який має безпосередньо допомагати людям, а не лише працювати у дата-центрах».
- Запуск Meta Ray-Ban Display – частина стратегії компанії зі створення власної екосистеми пристроїв, яка має конкурувати з Apple і Google. За словами техдиректора Meta Ендрю Босворта, ці окуляри є «першим серйозним продуктом» у цій категорії, і компанія очікує продати понад 100 000 одиниць до кінця наступного року.
Контекст
Meta продовжує інвестувати у віртуальну (VR) та доповнену реальність (AR). До кінця 2025 року інвестиції компанії у цей напрямок мають перевищити $100 млрд. Цукерберг називав 2025-й «визначальним роком» для смарт-окулярів.
Раніше Meta досягла успіху з більш спрощеною формулою. Її окуляри за $299, створені в партнерстві з Luxottica Group SpA, не є справжніми окулярами доповненої реальності, вони не накладають інформацію на скло. Але вони дають можливість користувачам знімати відео, приймати телефонні дзвінки та запитувати помічника на основі ШІ.
Meta вклала у Reality Labs понад $85 млрд, тоді як Amazon витратила понад $40 млрд на голосові технології, а Apple – $20–30 млрд на Vision Pro. Остання протягом багатьох років намагалася створити легшу версію пристрою доповненої реальності – щось, що можна було би носити цілий день та потенційно замінити iPhone.
