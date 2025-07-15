Meta, яка тривалий час була однією з небагатьох великих компаній у сфері штучного інтелекту, що випускала мовні моделі (LLM) з відкритим кодом, може переорієнтуватися на закриті моделі. Про це повідомляє The New York Times .

Деталі

За даними джерел, у новоствореній лабораторії Meta Superintelligence, де працюють провідні експерти, зокрема Александр Ванґ із ScaleAI, розглядається можливість відмови від відкритої моделі Behemoth на користь закритої версії.

Meta планувала запустити Behemoth ще кілька місяців тому, завершивши її тренування, але реліз неодноразово відкладався через сумніви щодо її продуктивності. У травні повідомлялося, що інженери вважають приріст можливостей моделі недостатнім у порівнянні з попередніми версіями для її випуску.

Перехід до закритих моделей потребуватиме від Meta не лише технічних змін, а й переосмислення внутрішньої філософії. Раніше компанію хвалили за відкритість, адже вона публікувала код своїх ШІ-моделей, що сприяло розвитку галузі.

Наприклад, китайський стартап DeepSeek частково базується на розробках Meta. Янн Ле Кун, один із ключових керівників компанії, неодноразово заявляв, що майбутнє ШІ – за відкритими платформами.

Водночас Марк Цукерберг, засновник і CEO Meta, у подкасті минулого року зазначив, що хоча компанія підтримує відкрите програмне забезпечення, це не означає, що код кожного продукту буде відкритим.

Обговорення в Meta Superintelligence тривають, і Цукербергу, який має ухвалити остаточне рішення, поки що не запропоновано конкретних змін.

Контекст

Meta активно інвестує в розвиток штучного інтелекту, зокрема через підрозділ Meta AI, який розробляє відкриті мовні моделі Llama. Генеральний директор компанії Марк Цукерберг особисто формує команду для лабораторії «суперінтелекту». За інформацією WSJ, Meta знову відклала випуск своєї ключової ШІ-моделі через проблеми з її функціональними можливостями.

Джерела CNBC повідомляють, що Цукерберг готовий вкладати мільярди доларів у залучення провідних фахівців. Meta придбала 49% акцій стартапу Scale AI за $14,3 млрд, а його засновник Александер Ван приєднався до компанії, щоб очолити лабораторію «суперінтелекту».

Частина співробітників Scale AI також перейшла до Meta. Крім того, за даними Bloomberg, Meta переманила Джека Рея, провідного дослідника з DeepMind Google, причому Цукерберг особисто вів переговори з ним.

За інформацією WSJ, Марк Цукерберг також залучив трьох дослідників із OpenAI для роботи над проєктами зі створення суперінтелекту.