Генеральний директор Meta Марк Цукерберг переманив трьох дослідників OpenAI для участі в його проєктах зі створення суперінтелекту, пише The Wall Street Journal. Ця рекрутингова операція покликана допомогти Meta вийти із кризи штучного інтелекту.
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Ключові факти
- За словами людей, знайомих із ситуацією, гігант соціальних мереж найняв Лукаса Бейєра, Олександра Колесникова та Сяохуа Чжая, які працювали в офісі OpenAI у Цюріху. Ці троє відкрили офіс компанії у Цюріху наприкінці минулого року. До цього вони разом працювали в Google DeepMind.
- Представник OpenAI підтвердив, що троє дослідників покинули компанію.
- Цукерберг проводив інтенсивну кампанію з набору персоналу, щоб виправити зусилля компанії в області ШІ після того, як випуск її останньої моделі провалився. У деяких випадках він пропонував дослідникам $100 млн за приєднання до нової команди, зосередженої на створенні суперінтелекту, або ШІ, який розумніший за людей.
- Його компанія нещодавно інвестувала $14 млрд у стартап штучного інтелекту Scale та найняла його генерального директора Александра Вана, щоб той очолив нову команду. Цукерберг також намагався залучити до співпраці співзасновників OpenAI Іллю Суцкевера та Джона Шульмана.
- Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив 24 червня, що його не турбує наступ Цукерберга. Минулого тижня він сказав, що його найкращі люди не пішли до Meta.
Контекст
Цукерберг особисто включився в роботу Meta з набору співробітників у галузі штучного інтелекту у квітні після незадовільного запуску останньої моделі. У травні стало відомо, що Meta відкладає випуск ще однієї версії моделі – найбільшої.
Технологічні гіганти Meta та Google, а також стартапи OpenAI та Anthropic змагаються у розробці передової технології ШІ, яка стане рушійною силою наступної хвилі інновацій у Кремнієвій долині. Наміри Цукерберга завоювати провідних дослідників та інженерів ШІ — це останні події в запеклій війні за таланти, яка йде по всьому світу.
Meta планує витратити до $65 млрд на капітальні витрати цього року, переважно для реалізації своїх амбіцій в області ШІ.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.