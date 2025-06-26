Генеральний директор Meta Марк Цукерберг переманив трьох дослідників OpenAI для участі в його проєктах зі створення суперінтелекту, пише The Wall Street Journal . Ця рекрутингова операція покликана допомогти Meta вийти із кризи штучного інтелекту.

Ключові факти

За словами людей, знайомих із ситуацією, гігант соціальних мереж найняв Лукаса Бейєра, Олександра Колесникова та Сяохуа Чжая, які працювали в офісі OpenAI у Цюріху. Ці троє відкрили офіс компанії у Цюріху наприкінці минулого року. До цього вони разом працювали в Google DeepMind.

Представник OpenAI підтвердив, що троє дослідників покинули компанію.

Цукерберг проводив інтенсивну кампанію з набору персоналу, щоб виправити зусилля компанії в області ШІ після того, як випуск її останньої моделі провалився. У деяких випадках він пропонував дослідникам $100 млн за приєднання до нової команди, зосередженої на створенні суперінтелекту, або ШІ, який розумніший за людей.

Його компанія нещодавно інвестувала $14 млрд у стартап штучного інтелекту Scale та найняла його генерального директора Александра Вана, щоб той очолив нову команду. Цукерберг також намагався залучити до співпраці співзасновників OpenAI Іллю Суцкевера та Джона Шульмана.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив 24 червня, що його не турбує наступ Цукерберга. Минулого тижня він сказав, що його найкращі люди не пішли до Meta.

Контекст

Цукерберг особисто включився в роботу Meta з набору співробітників у галузі штучного інтелекту у квітні після незадовільного запуску останньої моделі. У травні стало відомо, що Meta відкладає випуск ще однієї версії моделі – найбільшої.

Технологічні гіганти Meta та Google, а також стартапи OpenAI та Anthropic змагаються у розробці передової технології ШІ, яка стане рушійною силою наступної хвилі інновацій у Кремнієвій долині. Наміри Цукерберга завоювати провідних дослідників та інженерів ШІ — це останні події в запеклій війні за таланти, яка йде по всьому світу.

Meta планує витратити до $65 млрд на капітальні витрати цього року, переважно для реалізації своїх амбіцій в області ШІ.