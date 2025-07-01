Гонитва за талантами в галузі штучного інтелекту перетворилася на зарплатну гонку, пише FT . OpenAI, Meta та інші техногіганти підвищують річні пакети, пропонують мільйонні бонуси й додаткові відпустки, щоб утримати чи переманити провідних дослідників у сфері ШІ.

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Боротьба за лідерство в ШІ змушує гігантів переоцінювати підходи до компенсації, командної культури та змістовності роботи.

Найдосвідченіші інженери в Кремнієвій долині отримують $3–7 млн на рік, деякі – понад $10 млн. Для середньої ланки пакет компенсацій виріс із $400 000–900 000 у 2022 році до $500 000–2 млн у 2024-му. Інженери без ШІ-досвіду зазвичай отримують базову зарплату в межах $180 000–220 000.

За даними платформи Levels, Meta пропонує пакети від $186 000 до $3,2 млн, OpenAI – $212 000 до $2,5 млн, але має вищу медіану компенсацій.

Проте, як зазначають рекрутери, гроші – не єдина мотивація. Кандидати звертають увагу на репутацію лідерів команд, свободу досліджень, можливість публікацій та етичну складову проєктів. У стартапі Aleph Alpha, що виріс у шість разів за рік, кажуть: «Люди хочуть бачити сенс – не лише зарплату».

Водночас через надто високі зарплати в США, деякі компанії, зокрема Hugging Face, шукають фахівців у Європі, де на одну зарплату в Bay Area можна найняти трьох-чотирьох людей такого ж рівня.

Meta активно наймає після критики Llama 4 – останньої моделі LLM, яка не вразила на тлі конкурентів. Компанія інвестувала $15 млрд у стартап Scale AI та залучила його співзасновника Александра Ванга для розробки проєктів суперінтелекту.

У відповідь на кадровий відтік OpenAI надала працівникам тижневу відпустку, а керівництво особисто веде перемовини з тими, хто отримав офери від Meta. У внутрішньому листі головний дослідник Марк Чен написав, що це виглядає так, ніби «в наш дім вдерлись і щось украли».

Контекст

Meta намагається залучити співробітників OpenAI, пропонуючи підписні бонуси до $100 млн і щедрі річні премії, розповідав гендиректор OpenAI Сем Альтман. Попри це, за словами підприємця, ключові фахівці компанії поки що відмовляються від пропозицій Марка Цукерберга.

Meta інвестує значні кошти в розвиток ШІ, зокрема через дослідницький підрозділ Meta AI, який працює над відкритими мовними моделями Llama. Гендиректор Meta Марк Цукерберг особисто формує команду для лабораторії «суперінтелекту». За даними WSJ, Meta вчергове відклала випуск своєї флагманської ШІ-моделі через проблеми з її можливостями.

Цукерберг готовий витрачати мільярди на залучення талантів, повідомляли джерела CNBC. Meta придбала 49% акцій стартапу Scale AI за $14,3 млрд, а його засновник Александер Ван приєднався до компанії, щоб очолити лабораторію «суперінтелекту».

Невелика група працівників Scale AI також перейшла до Meta. Крім того, за даними Bloomberg, Meta переманила Джека Рея, провідного дослідника з DeepMind Google, причому Цукерберг особисто брав участь у переговорах.

За даними WSJ, гендиректор Meta Марк Цукерберг переманив трьох дослідників OpenAI для участі в його проєктах зі створення суперінтелекту.