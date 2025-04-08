«Метінвест» отримав першу партію вугілля зі США після зупинки шахти в Покровську

В Україну прибуло перше в цьому році судно з коксівним вугіллям зі США, зафрахтоване групою «Метінвест», повідомила пресслужба компанії. Група очікує отримувати по одному кораблю з 80 000 т американського вугілля щомісяця, що дасть змогу закрити частину потреб «Запоріжсталі» та «Каметсталі».
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Деталі
- Балкер Bison привіз 80 000 т вугілля з власного підприємства групи в США – United Coal Company (UCC). Це вугілля допоможе забезпечити сталу роботу українських металургійних комбінатів групи після призупинення роботи Покровської вугільної групи, заявив «Метінвест».
- Компанія залучила всі ресурси для підтримки роботи галузі, заявив гендиректор «Метінвест» Юрій Риженков. За його словами, хоча імпорт вугілля обходиться дорожче через логістику, це рішення необхідне для української економіки.
- Компанія планує щомісяця завозити 80 000 тонн вугілля зі США, щоб забезпечити безперебійну роботу заводів «Запоріжсталь» і «Каметсталь».
- «Ми повністю підтримуємо «Метінвест» і прагнемо зробити внесок у забезпечення економічної стабільності та стійкості України шляхом регулярного постачання вугілля, що дасть змогу зберегти безперебійне виробництво сталі в країні», – зазначив генеральний директор United Coal Company Джон Шродер.
Контекст
3 грудня «Метінвест» повідомив про ризик наближення лінії фронту до шахти «Покровське» – найбільшого виробника коксівного вугілля в Україні. Один із шахтних стовбурів тепер розташований менш ніж за 10 км від зони бойових дій. Уже 13 грудня компанія частково зупинила вугільний майданчик у селищі Піщане поблизу Покровська, який забезпечував майже половину її видобутку вугілля в країні.
Шахта «Покровське», що лежить приблизно за 10 км на захід від Покровська, – єдине джерело вугілля для виробництва коксу в Україні, необхідного для сталеливарної галузі. Ця галузь посідає друге місце за валютними надходженнями після сільського господарства. Голова асоціації українських металургів Олександр Каленков застерігає, що втрата шахт у Покровську може різко знизити виробництво сталі. За його оцінками, у 2024 році показник міг би сягнути 7,5 млн т, а у 2025 – 10 млн т, але без шахт він може впасти до 2-3 млн т, тобто скоротитися на 50-70%.
14 січня «Метінвест» повністю зупинив Покровську вугільну групу через просування фронту, нестачу електроенергії та погіршення безпеки в регіоні.
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