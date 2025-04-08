«Метінвест» отримав першу партію вугілля зі США після зупинки шахти в Покровську

В Україну прибуло перше в цьому році судно з коксівним вугіллям зі США, зафрахтоване групою «Метінвест», повідомила пресслужба компанії. Група очікує отримувати по одному кораблю з 80 000 т американського вугілля щомісяця, що дасть змогу закрити частину потреб «Запоріжсталі» та «Каметсталі».

Деталі

Балкер Bison привіз 80 000 т вугілля з власного підприємства групи в США – United Coal Company (UCC) . Це вугілля допоможе забезпечити сталу роботу українських металургійних комбінатів групи після призупинення роботи Покровської вугільної групи, заявив «Метінвест».

. Це вугілля допоможе забезпечити сталу роботу українських металургійних комбінатів групи після призупинення роботи Покровської вугільної групи, заявив «Метінвест». Компанія залучила всі ресурси для підтримки роботи галузі, заявив гендиректор «Метінвест» Юрій Риженков. За його словами, хоча імпорт вугілля обходиться дорожче через логістику, це рішення необхідне для української економіки.

Компанія планує щомісяця завозити 80 000 тонн вугілля зі США, щоб забезпечити безперебійну роботу заводів «Запоріжсталь» і «Каметсталь».

«Ми повністю підтримуємо «Метінвест» і прагнемо зробити внесок у забезпечення економічної стабільності та стійкості України шляхом регулярного постачання вугілля, що дасть змогу зберегти безперебійне виробництво сталі в країні», – зазначив генеральний директор United Coal Company Джон Шродер.

Контекст

3 грудня «Метінвест» повідомив про ризик наближення лінії фронту до шахти «Покровське» – найбільшого виробника коксівного вугілля в Україні. Один із шахтних стовбурів тепер розташований менш ніж за 10 км від зони бойових дій. Уже 13 грудня компанія частково зупинила вугільний майданчик у селищі Піщане поблизу Покровська, який забезпечував майже половину її видобутку вугілля в країні.

Шахта «Покровське», що лежить приблизно за 10 км на захід від Покровська, – єдине джерело вугілля для виробництва коксу в Україні, необхідного для сталеливарної галузі. Ця галузь посідає друге місце за валютними надходженнями після сільського господарства. Голова асоціації українських металургів Олександр Каленков застерігає, що втрата шахт у Покровську може різко знизити виробництво сталі. За його оцінками, у 2024 році показник міг би сягнути 7,5 млн т, а у 2025 – 10 млн т, але без шахт він може впасти до 2-3 млн т, тобто скоротитися на 50-70%.

14 січня «Метінвест» повністю зупинив Покровську вугільну групу через просування фронту, нестачу електроенергії та погіршення безпеки в регіоні.