«Метінвест» призупинив роботу вугільних підприємств у прифронтовому Покровську, працівників евакуювали

Найбільший виробник сталі в Україні «Метінвест» призупинив роботи Покровської вугільної групи через зміну ситуації на лінії фронту, дефіцит електроенергії та погіршення безпекової ситуації, йдеться у пресрелізі компанії. Виробничі майданчики активу залишаються на підконтрольній Україні території.

Деталі

Безпека співробітників є пріоритетом для «Метінвесту», тому компанія сприяла евакуації працівників Покровської вугільної групи та їхніх сімей, заявила група.

Усім співробітникам, які не залучені до процесів призупинення роботи, надано можливість пройти оплачуване перенавчання та працевлаштуватися на активи «Метінвесту» в Запоріжжі, Кам’янському та Кривому Розі.

Евакуйованим співробітникам надається фінансова допомога (підйомні, компенсація оренди житла), безплатне розміщення в гуртожитках, а також допомога для дітей (влаштування в дитячі садки та школи).

Керівництво «Метінвесту» розробило план дій на випадок надзвичайних ситуацій, щоб забезпечити постачання необхідної сировини (вугілля, коксу) для виробництва сталі на металургійних активах Групи («Каметсталі» та спільному підприємстві «Запоріжсталь»), йдеться у повідомленні.

Заходи передбачають заміщення української сировини коксівним вугіллям з американської United Coal Company (входить до групи «Метінвест»), використання нарощених запасів вугілля, а також забезпечення додаткового постачання вугілля та коксу від сторонніх постачальників.

Пряма мова

«Покровська вугільна група – це енергетичне серце української металургії, що забезпечувало велику частину експортних надходжень до бюджету України. Проте в умовах щоденного загострення ситуації ми не можемо ризикувати безпекою багатотисячного колективу, а також життями сімей і дітей співробітників. Тому призупинення роботи підприємства – необхідний крок, який зараз допоможе зберегти людські життя. Ми віримо в перемогу України, віримо в ЗСУ й готові відновлювати роботу Покровської вугільної групи та сам Покровськ після відбиття російської навали», – зазначив генеральний директор Групи Юрій Риженков.

Контекст

3 грудня «Метінвест» попередив про загрозу наближення фронту до найбільшого виробника коксівного вугілля в Україні – шахти «Покровське». Один зі стовбурів шахти тепер розташований менш ніж за 10 км від лінії фронту.

13 грудня стало відомо, що «Метінвест» частково зупинив роботу вугільного майданчика в селищі Піщане біля Покровська, що забезпечував майже половину видобутку вугілля компанії в Україні.

Шахта, що знаходиться приблизно за 10 км на захід від Покровська, є єдиним джерелом вугілля для виробництва коксу в Україні, що є ключовим компонентом у сталеварінні. Ця галузь є другою за значенням після сільського господарства, що приносить валютні надходження в країну.

В разі втрати шахт у Покровську виробництво сталі може значно знизитися, попереджає голова асоціації українських металургів Олександр Каленков. За його прогнозами, у 2024 році виробництво могло б досягти 7,5 млн тонн сталі, а в 2025 – 10 млн тонн. Однак, якщо шахти будуть втрачені, цей показник може впасти до 2-3 млн тонн, що означатиме скорочення на 50-70%.