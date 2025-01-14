«Метінвест» призупинив роботу вугільних підприємств у прифронтовому Покровську, працівників евакуювали

Найбільший виробник сталі в Україні «Метінвест» призупинив роботи Покровської вугільної групи через зміну ситуації на лінії фронту, дефіцит електроенергії та погіршення безпекової ситуації, йдеться у пресрелізі компанії. Виробничі майданчики активу залишаються на підконтрольній Україні території.
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Деталі
- Безпека співробітників є пріоритетом для «Метінвесту», тому компанія сприяла евакуації працівників Покровської вугільної групи та їхніх сімей, заявила група.
- Усім співробітникам, які не залучені до процесів призупинення роботи, надано можливість пройти оплачуване перенавчання та працевлаштуватися на активи «Метінвесту» в Запоріжжі, Кам’янському та Кривому Розі.
- Евакуйованим співробітникам надається фінансова допомога (підйомні, компенсація оренди житла), безплатне розміщення в гуртожитках, а також допомога для дітей (влаштування в дитячі садки та школи).
- Керівництво «Метінвесту» розробило план дій на випадок надзвичайних ситуацій, щоб забезпечити постачання необхідної сировини (вугілля, коксу) для виробництва сталі на металургійних активах Групи («Каметсталі» та спільному підприємстві «Запоріжсталь»), йдеться у повідомленні.
- Заходи передбачають заміщення української сировини коксівним вугіллям з американської United Coal Company (входить до групи «Метінвест»), використання нарощених запасів вугілля, а також забезпечення додаткового постачання вугілля та коксу від сторонніх постачальників.
Пряма мова
«Покровська вугільна група – це енергетичне серце української металургії, що забезпечувало велику частину експортних надходжень до бюджету України. Проте в умовах щоденного загострення ситуації ми не можемо ризикувати безпекою багатотисячного колективу, а також життями сімей і дітей співробітників. Тому призупинення роботи підприємства – необхідний крок, який зараз допоможе зберегти людські життя. Ми віримо в перемогу України, віримо в ЗСУ й готові відновлювати роботу Покровської вугільної групи та сам Покровськ після відбиття російської навали», – зазначив генеральний директор Групи Юрій Риженков.
Контекст
3 грудня «Метінвест» попередив про загрозу наближення фронту до найбільшого виробника коксівного вугілля в Україні – шахти «Покровське». Один зі стовбурів шахти тепер розташований менш ніж за 10 км від лінії фронту.
13 грудня стало відомо, що «Метінвест» частково зупинив роботу вугільного майданчика в селищі Піщане біля Покровська, що забезпечував майже половину видобутку вугілля компанії в Україні.
Шахта, що знаходиться приблизно за 10 км на захід від Покровська, є єдиним джерелом вугілля для виробництва коксу в Україні, що є ключовим компонентом у сталеварінні. Ця галузь є другою за значенням після сільського господарства, що приносить валютні надходження в країну.
В разі втрати шахт у Покровську виробництво сталі може значно знизитися, попереджає голова асоціації українських металургів Олександр Каленков. За його прогнозами, у 2024 році виробництво могло б досягти 7,5 млн тонн сталі, а в 2025 – 10 млн тонн. Однак, якщо шахти будуть втрачені, цей показник може впасти до 2-3 млн тонн, що означатиме скорочення на 50-70%.
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