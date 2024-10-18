«Ми не можемо відступити». Байден у Берліні попередив, що Україну чекає «дуже важка зима»

Президент США Джо Байден попередив, що Україну чекає «дуже важка зима», і закликав американських союзників продовжувати підтримувати Київ. Про це він сказав 18 жовтня під час виступу в канцелярії Олафа Шольца у Берліні, пише Bloomberg .

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Байден похвалив канцлера Олафа Шольца і його уряд за те, що вони дали відсіч «жорстокій атаці» Путіна і допомагають Україні «боротися за свободу, демократію і виживання».

«Ми не можемо відступити, ми повинні продовжувати нашу підтримку […] На мою думку, ми маємо продовжувати доти, доки Україна не здобуде справедливий і міцний мир відповідно до Статуту ООН, доки людська гідність знову не візьме гору», – заявив президент США.

Байден і Шольц сьогодні проведуть двосторонні переговори. Після цього вони зустрінуться з президентом Франції Еммануелем Макроном і премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Очікується, що лідери чотирьох країн обговорять прохання президента України Володимира Зеленського про додаткову допомогу, включаючи членство в НАТО.

Контекст

Президент США планував прибути до Німеччини ще 10 жовтня, але через ураган у США візит відклали. 12 жовтня Байден мав поїхати до землі Рейнланд-Пфальц, де на американській військово-повітряній базі мав відбутися Рамштайн. Там, зокрема, мала відбутися його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський раніше заявляв, що під час зустрічі 12 жовтня Україна представить План перемоги усім партнерам. Генсекретар НАТО Марк Рютте заявляв, що на засіданні обговорять з президентом Байденом дозвіл застосовувати далекобійну зброю по військових обʼєктах у РФ.

План перемоги України президент України представив 17 жовтня під час саміту ЄС. Після саміту Зеленський повідомив, що 18 лідерів коментували його План перемоги і більшість висловлювалися на його підтримку. Голова держави назвав свою розмову з лідерами ЄС дуже продуктивною.

Зеленський вважає, що офіційне запрошення до НАТО є «єдиним шляхом» для України, щоб пережити вторгнення Росії.