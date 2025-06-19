Корпорація Microsoft планує скоротити тисячі робочих місць, особливо у сфері продажів, у рамках останніх заходів компанії зі скорочення чисельності персоналу на тлі великих витрат на штучний інтелект, пише Bloomberg із посиланням на джерела 18 червня.

Ключові факти

Очікується, що скорочення будуть оголошені на початку наступного місяця, після закінчення фінансового року Microsoft, згідно з джерелами, знайомими з цим питанням.

Скорочення стосуватимуться не лише відділів продажу, і терміни все ще можуть змінитися, повідомили джерела.

Компанія відмовилася від коментарів.

На кінець червня 2024 року в компанії працювало 228 000 осіб, з них 45 000 – у відділах продажу та маркетингу. Microsoft часто реструктурує команди та оголошує про інші зміни ближче до кінця фінансового року, що закінчується у червні.

Контекст

Звільнення слідують за попередньою хвилею скорочень у травні, яка торкнулася 6000 осіб і найсильніше вдарила по посадах, повʼязаних з продуктами та інжинірингом, в основному торкнувшись посад із взаємодії з клієнтами, таких як продажі та маркетинг.

У квітні компанія повідомила співробітників, що планує використовувати сторонні фірми для збільшення обсягу продажу програмного забезпечення малим та середнім клієнтам.

Microsoft заявила, що регулярно переглядає організаційну структуру, щоб переконатися, що вона інвестує у зростання. Оскільки компанія витрачає десятки мільярдів доларів на сервери та центри обробки даних, керівники пообіцяли Волл-стріт та попередили співробітників, що стримуватимуть витрати в інших областях.