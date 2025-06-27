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Гарвард шукає гроші в бізнесу через конфлікт з Трампом. Чи зможуть Pfizer, Microsoft та інші корпорації врятувати науку

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Університети визнають: бізнес-фінансування важливе, але не здатне повністю замінити державні гроші /Getty Images

Університети визнають: бізнес-фінансування важливе, але не здатне повністю замінити державні гроші Фото Getty Images

Гарвард та інші провідні університети США активно шукають фінансування у корпорацій після масштабного скорочення державних грантів з боку адміністрації Дональда Трампа. У фокусі – фармацевтичні, біотех і технологічні компанії, які можуть підтримати наукові проєкти замість держави, пише WSJ.

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Деталі

  • Школа громадського здоров’я при Гарварді (Chan School), яка зазвичай отримує понад 70% фінансування з федерального бюджету, втратила майже всі свої гранти на понад $200 млн на рік. Адміністрація університету назвала це «катастрофою». Скорочення спричинили звільнення і ризик згортання половини досліджень, що фінансуються державою.
  • Гарвард, NYU, UC Berkeley, Georgia Tech та інші університети активізують переговори з великими компаніями, зокрема, Pfizer, Biogen, AbbVie, Apple, Microsoft, Meta, Google, щоб залучити позабюджетні кошти.
  • Chan School вже залучила $3,5 млн від великих донорів і ще $350 000 – від випускників. Ведуться переговори з корпораціями щодо фінансування PhD-студентів і постдоків – по $100 000 на рік за місце.
  • Зазвичай школа отримувала лише 14–18% бюджету з недержавних джерел, але тепер готова переглянути підходи до партнерств із бізнесом, аби уникнути залежності від держфінансування.
  • Паралельно Harvard Medical School, що втратила $230 млн грантів, розширює програму співпраці з фармкомпаніями, запущену в 2020 році. У її рамках AbbVie вже інвестувала $30 млн у дослідження вірусних захворювань. 
  • У Wyss Institute (біоінженерний центр при Гарварді) 25% фінансування вже надходило від індустрії, але після втрати грантів пріоритет змінився: ведуться активні переговори з потенційними корпоративними донорами.
  • Університети визнають: бізнес-фінансування важливе, але не здатне повністю замінити державні гроші, які у 2023 році покривали понад половину всіх наукових витрат в академічному секторі США. Решта – благодійники (6%) і частково ендаументи, але більшість із них зарезервована для цільового використання.
  • У червні понад 200 топменеджерів із бізнесу підписали відкрите звернення до Конгресу та Білого дому, закликаючи повернути фінансування університетів як ключовий чинник економічної конкурентоспроможності США.

Контекст

Гарвардський університет, заснований у 1636 році, відіграє ключову роль у світовій освіті та економіці. Його випускники очолюють глобальні компанії та формують економічну політику. Іноземні студенти, які становлять значну частину студентської спільноти, приносять до США різноманітність ідей і сприяють глобалізації американських компаній.

Конфлікт між адміністрацією Трампа та Гарвардом є частиною ширшої політики, спрямованої на обмеження імміграції, зокрема легальної. 

Через масові студентські протести на підтримку палестинців, одним із центрів яких став Гарвард, адміністрація Трампа заблокувала, зупинила або переглядає понад $10 млрд фінансування для топових вишів США.

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