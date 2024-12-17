Міноборони спрямувало додатково 1,9 млрд грн в бойові бригади на закупівлю дронів

Міноборони додатково виділило 1,89 млрд грн на закупівлю дронів, повідомляє пресслужба відомства 17 грудня. Це дозволить забезпечити військові формування додатковим обсягом БпЛА за децентралізованими закупівлями. Цього року сума, витрачена на безпілотники Міноборони, перевищить 100 млрд грн.

Ключові факти

Згідно з повідомленням, 55% від суми спрямують на дрони типу Mavic, зокрема з нічним баченням. Ще 18% від суми – на закупівлю FPV-камікадзе.

Окрім того, значні обсяги фінансування виділені на закупівлю БпЛА-розвідників, бомберів та комплекти запчастин до них.

Зазначається, що бригади самостійно закуповуватимуть те, що їм необхідно для виконання бойових задач. Дрони одразу будуть відправлені на фронт.

Контекст

У 2024-му Україна вже перевиконала план із виготовлення 1 млн дронів, а новою амбітною метою стане виробництво 3000 крилатих ракет.

Президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді 19 листопада, презентував План внутрішньої стійкості, який передбачає виробництво до 2025 року щонайменше 30 000 далекобійних дронів і 3000 крилатих ракет і ракет-дронів.

У сфері ОПК працює понад 600 вітчизняних компаній, які загалом забезпечують 300 000 робочих місць, за даними президента. Він додав, що Україна залучила понад 40 іноземних оборонних компаній до роботи в країні.

До українських приватних виробників озброєння звернулися 20 країн – членів НАТО щодо партнерства або постачання військової техніки, йдеться в опитуванні Технологічних сил України.

4 грудня міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про створення у кожній бригаді Збройних сил України посади уповноваженого із закупівель товарів, робіт та послуг. За словами міністра, основна мета реформи – щоб армія швидко й ефективно отримувала все необхідне.

Минулого тижня президент дав уряду доручення підвищити пряме фінансування бригад для додаткової закупівлі дронів. 13 грудня Кабмін вирішив додатково виділити 1,1 млрд грн для закупівлі безпілотників.