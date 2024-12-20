Минобороны объявило отбор руководителей для пяти госпредприятий

Министерство обороны объявило о выборе кандидатов на должности руководителей пяти государственных предприятий, сообщает пресс-служба 20 декабря. Предприятия входят в сферу управления ведомства.

Ключевые факты

Отбор кандидатов был объявлен с целью обеспечения публичности и равенства.

Минобороны открыло вакансии на должности руководителей:

Государственного хозяйственного объединения концерн «Военторгсервис»; ГП «Черниговский военный лесхоз»; ГП «Прикарпатский военный лесхоз»; ГП «Магеровский военный лесхоз»; ГП «Инвестжилье».

По словам заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова, прозрачность конкурса обеспечивает равные условия для всех кандидатов и позволяет выбрать наиболее подготовленных и профессиональных руководителей.

Контекст

На период действия военного положения было остановлено обязательное проведение конкурса на должности руководителей, глав исполнительных органов государственных предприятий, за определенными исключениями.

В сентябре Минобороны решило возобновить назначение руководителей своих предприятий на конкурсной основе, кандидатов отныне будет определять специализированная рабочая группа. К отбору также привлекут профессиональную рекрутинговую компанию и пригласят представителей международных организаций, дипучреждений и экспертов. Ожидается, что решение поспособствует доверию гражданского общества и партнеров к решениям Минобороны как к эффективному владельцу госпредприятий.