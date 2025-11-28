США готові визнати контроль Росії над Кримом та іншими окупованими територіями України в межах свого мирного плану. Президент Дональд Трамп відправив до Москви свого посланця Стіва Віткоффа та зятя Джареда Кушнера, щоб зробити Володимиру Путіну пряму пропозицію, пише The Telegraph із посиланням на власні джерела.

Деталі

План може бути реалізовано попри занепокоєння європейських союзників України. «Дедалі очевидніше, що американців не хвилює позиція Європи. Вони кажуть, що європейці можуть діяти як завгодно», – сказав один зі співрозмовників видання.

У четвер, 27 листопада, Путін заявив, що статус Криму та Донбасу – ключовий момент у переговорах зі США. Він вважає, що територіальні домовленості мають бути міжнародно визнані, щоб у майбутньому можна було кваліфікувати їхнє порушення з боку України як напад на РФ.

Ідея не нова. Про те, що США розглядають визнання окупованих територій України російськими в межах мирного плану, повідомляли джерела Bloomberg у квітні цього року.

Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що не планує поступатися українськими територіями.

Контекст

23–24 листопада в Женеві відбулися переговори між високопосадовцями США та України. За підсумками зустрічі сторони підготували «оновлений і доопрацьований рамковий документ про мир»; робота над ним триває.

Трамп заявляв, що відрядить своїх посланців до президентів Росії та України, щоб узгодити план мирного врегулювання війни. За його словами, на зустріч із Путіним поїде спецпосланець президента США Стів Віткофф, до Зеленського – міністр армії Ден Дрісколл.

28 листопада на зустрічі з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Кремлі Путін заявив, що не проти переговорів із Трампом у Будапешті.