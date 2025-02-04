Місцеві бюджети зібрали більше податків у 2024-му, попри вилучення «військового ПДФО»

Після вилучення «військового ПДФО» місцеві бюджети змогли за 2024 рік зібрати більше податків, ніж у 2023-му, коли «військовий ПДФО» ще залишався у регіонах. Такі дані під час інтерв’ю Forbes навів заступник голови Офісу президента Віктор Микита .

Ключові факти

У 2023-му місцеві бюджети зібрали 441,9 млрд грн, з яких на «військовий ПДФО» припало 78,4 млрд. За 2024-й регіони вже без цієї статті зібрали 451 млрд грн, що на 9 млрд більше, ніж роком раніше, зазначив Микита.

Якщо порівнювати фактичні надходження загального фонду місцевих бюджетів без «військового ПДФО», у 2024-му цей показник збільшився на 87,6 млрд грн. Зростання було у всіх регіонах, крім Луганщини.

В ОП збільшення надходжень пов’язують, зокрема, з детінізацією. «Очікую приросту за рахунок нової системи бронювання, яка вимагає від роботодавця платити працівнику зарплату не менш ніж 20 000 грн», – зазначив Микита.

Ще один фактор – підприємства, що релокувалися, починають розширюватись, шукають ринки збуту. Також мають вплив й індустріальні парки, зазначив заступник голови ОП.

Контекст

У листопаді 2023 року парламент ухвалив закон, який передбачає перенаправлення ПДФО із зарплат військових із місцевих бюджетів у держбюджет. Він має тимчасовий характер і закінчиться 31 грудня року, в якому буде завершений воєнний стан.

«Звичайний ПДФО» залишається в громадах в обсязі 64%. Планів змінювати це в Офісі президента немає, зазначив Віктор Микита. «Є акценти, що 4%, які хотіли вилучити, мають піти на енергетику. Але це важко контролювати. Тому це питання совісті голови кожної громади», – додав він.