Местные бюджеты собрали больше налогов в 2024-м, несмотря на изъятие «военного НДФЛ»

После изъятия «военного НДФЛ» местные бюджеты смогли за 2024 год собрать больше налогов, чем в 2023-м, когда «военный НДФЛ» еще оставался в регионах. Такие данные во время интервью Forbes привел заместитель главы Офиса президента Виктор Микита .

Ключевые факты

В 2023-м местные бюджеты собрали 441,9 млрд грн, из которых на «военный НДФЛ» пришлось 78,4 млрд. За 2024 регионы уже без этой статьи собрали 451 млрд грн, что на 9 млрд больше, чем годом ранее, отметил Микита.

Если сравнивать фактические поступления общего фонда местных бюджетов без «военного НДФЛ», в 2024 году этот показатель увеличился на 87,6 млрд грн. Рост был во всех регионах, кроме Луганщины.

В ОП увеличение поступлений связывают, в частности, с детенизацией. «Ожидаю прироста за счет новой системы бронирования, которая требует от работодателя платить работнику зарплату не менее 20 000 грн», – отметил Микита.

Еще один фактор – релоцировавшиеся предприятия начинают расширяться, ищут рынки сбыта. Также оказывают влияние и индустриальные парки, отметил замглавы ОП.

Контекст

В ноябре 2023 года парламент принял закон, предусматривающий перенаправление НДФЛ с зарплат военных из местных бюджетов в госбюджет. Он носит временный характер и закончится 31 декабря года, в котором будет завершено военное положение.

«Обычный НДФЛ» остается в общинах в объеме 64%. Планов менять это в Офисе президента нет, отметил Виктор Микита. «Есть акценты, что 4% , которые хотели изъять, должны пойти на энергетику. Но это тяжело контролировать. Поэтому это вопрос совести главы каждой общины», – добавил он.