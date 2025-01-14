Статус України на міжнародній арені, сталий мир та оборонка. Чого чекати від ювілейного Всесвітнього економічного форуму в Давосі?

Лейтмотив ВЕФ 2025 року – співпраця в інтелектуальну епоху. Сотні світових лідерів зберуться в Давосі 20 січня, щоб вирішити, як подолати технологічні виклики та геополітичну напруженість. Про чотири завдання Українського дому у Давосі розповідає його виконавча директорка Уляна Хром’як.

20 січня стартує ювілейний, 55-й, Всесвітній економічний форум. Паралельно з цим Україна вже всьоме відкриє двері Українського дому в Давосі, який буде розташований неподалік від основної локації та працюватиме з 20 по 23 січня. Щороку близько 60–70 таких павільйонів облаштовують різні країни та відомі міжнародні компанії, такі як Meta або Google.

Рівень конкуренції за увагу високих гостей на таких заходах зашкалює. Але це не завадило українському павільйону отримати звання найкращого у 2024 році за версією Politico.

З 2018 року Український дім у Давосі стає місцем для суспільно-політичних дискусій, культурної дипломатії та економічних партнерств поруч із головним економічним майданчиком, де збираються сотні світових лідерів: політиків, бізнесменів, науковців, громадських діячів та лідерів думок.

Статус України

Лейтмотивом ВЕФ цьогоріч є «співпраця в інтелектуальну епоху». Вибір теми відповідає духові часу, зважаючи, як події останніх трьох років в Україні та світі поставили під сумнів ефективність інститутів світового порядку, що виникли після Другої світової війни.

Сьогодні світ на межі. Настав час для свіжого погляду на те, як взаємодіяти в умовах блискавичної швидкості, безпекових проблем та стрімкого розвитку інновацій.

Війни шкідливі не лише для миру, а й для економічного розвитку, зазначив в інтерв’ю Бьорге Бренде, президент та виконавчий директор ВЕФ. Завдяки спільним зусиллям країни можуть подолати технологічні виклики та геополітичну напруженість задля сталого розвитку.

З перших днів повномасштабної війни Україна прагне цієї міжнародної єдності. Завдання ж Українського дому в Давосі у цьому контексті – не лише підкреслити стратегічну роль України в питаннях відновлення стійкого миру в Європі, а й укріпитись у статусі важливого економічного, інтелектуального та безпекового гравця, якому є що запропонувати світові.

Український дім під час щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму у Давосі, 15 січня 2024 року. Фото Getty Images

Сталий мир

Двері Українського дому відкриються 20 січня – у день інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа та один з найважливіших моментів міжнародної політики останніх років.

Новий політичний цикл у США, з оновленим парламентом та Трампом, обіцяє суттєво вплинути не лише на внутрішню американську політику, а й на світ та Європу зокрема.

А ще цей день – слушна нагода поспілкуватися зі світовими лідерами про те, як Україні та США знайти спільні інтереси у мінливому світі. Тому першою дискусією українського павільйону стане розмова за участі представників Республіканської партії та американських аналітичних центрів про спільний рух двох країн до справедливого та сталого миру.

Результатами цієї розмови сподіваюсь поділитись із читачами пізніше.

Інвестиції та партнерства

Нерідко міжнародні партнери України розглядають питання інвестицій як віддалену перспективу, що стане актуальною лише у післявоєнний період. Та цьогорічне придбання французьким підприємцем Ксавʼє Ньєлем українського оператора lifecell та провайдера фіксованого інтернету «Датагруп-Volia» за $1,5 млрд вказує на протилежне.

Україна потребує більше інвесторів, які в неї вірять і вирішують інвестувати сюди вже зараз, під час війни. І саме на цьому наголошуватиме Український дім у Давосі.

Європейський інвестиційний банк оцінив потенціал післявоєнного відновлення України в $1 трлн. Завдання України під час цьогорічного Давосу – заохочувати наших партнерів не зволікати, а інвестувати в Україну вже сьогодні, отримуючи додаткові можливості під час майбутньої відбудови.

Ще один разючий факт – природні ресурси України оцінюються у $26 трлн. Цей ресурс порівнюється з обсягом мінеральних запасів Канади чи Австралії й робить нашу країну цінним гравцем на світовому ринку.

Доступ до українських ресурсів може допомогти демократичним країнам зменшити залежність від багатих на копалини країн з авторитарними режимами, зокрема в енергетиці та технологіях.

Не дозволити Росії захопити ці ресурси – одне із завдань, над яким Україна пропонує співпрацю партнерам. В Українському домі ми обговоримо, як розкрити цей потенціал і подолати перешкоди, що цьому заважають.

Інновації та оборонка

Український дім у Давосі стане простором, який продемонструє унікальний досвід України у подоланні глобальних викликів, зокрема у сфері технологій, відновлення, безпеки та сталого розвитку. Важливими посилами тут є роль технологій у захисті демократії, стратегічне партнерство з бізнесом для відбудови критичної інфраструктури та вплив культурної дипломатії на зміцнення міжнародної підтримки України.

Не менш актуальною стане й тема доступу України до $350 млрд заморожених російських активів. Настав час перекласти фінансовий тягар із платників податків Заходу на агресора. Ми зобовʼязані нарешті визначити правові та економічні механізми для звільнення цих коштів і їхнього спрямування на відновлення України.

Західні лідери розуміють, що агресія Росії ставить під загрозу їхнє майбутнє, але поки що роблять недостатньо для її стримування. Відсутність реальних довгострокових зобов’язань та обмежень щодо використання зброї грає проти України та цивілізованого світу.

Одночасно з цим Захід стикається із серйозними викликами у сфері оборонної промисловості. Чи можуть західні країни витримати конкуренцію з Росією, Іраном, Північною Кореєю та Китаєм, які стали «арсеналом автократії»?

Водночас Україна має величезний потенціал для розвитку своєї оборонної промисловості, яка може сягати $20 млрд, що відкриває нові перспективи для міжнародних партнерів, які прагнуть посилити свої оборонні позиції.

Чи закінчиться війна в Україні у 2025 році? Це питання сьогодні ставлять собі всі українці. Його також ставлять собі світові лідери, що зберуться в січні у Давосі.

Українській дім у Давосі-2025 фокусуватиме їхню увагу й надасть платформу для всіх, хто шукає рішення і готовий у співпраці з Україною творити сучасну історію, що будується на справедливості, усвідомленні уроків історії та відповідальному економічному і технологічному розвитку.