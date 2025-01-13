Український Дім у Давосі працюватиме 20-23 січня. У фокусі – посилення міжнародної підтримки

Український дім у Давосі розпочне свою роботу 20 січня для проведення програми панельних дискусій під час Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), йдеться у пресрелізі 13 січня. Український Дім відкриє свої двері у Швейцарії вже всьоме.

Ключові факти

Перша панельна дискусія буде присвячена спільним інтересам США та України, після чого відбудеться пряма трансляція інавгурації новообраного президента Дональда Трампа з Вашингтону.

Спікерами чотириденної програми панельних дискусій будуть зокрема, перший віцепрем’єр-міністр економіки Юлія Свириденко, віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, радник президента з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, та інші.

Також участь в обговоренні візьмуть закордонні політики, журналісти, лідери бізнесу, окрім цього у панельних дискусіях будуть присутні українські військові.

Цьогоріч Український Дім у Давосі прагне стати майданчиком для дискусій про безпеку, оборону, енергетику, рідкоземельні мінерали, страхування військових ризиків, розблокування заморожених активів, економічну стійкість та інвестиційні можливості, зокрема підготовку до майбутньої відбудови країни.

Цьогорічна програма Українського Дому має на меті посилити міжнародну підтримку України і продемонструвати можливості для іноземних інвестицій.

Контекст

Засідання Всесвітнього економічного форуму 2025 року відбудеться з 20 по 24 січня у Давосі, Швейцарія. Щорічно у форумі беруть участь представники урядів, усіх основних міжнародних організацій та компаній-партнерів, лідери громадянського суспільства та журналісти.

Протягом багатьох років програма Щорічних зборів у Давосі була зосереджена на проблемах, з якими стикається світ. Зміна клімату була постійною темою, як і інклюзивність, різноманітність. Проте порядок денний змінюється щороку, щоб вирішувати найнагальніші світові проблеми — від готовності до пандемії та перепідготовки кадрів до стану світової економіки.

У 2025-му році учасники обговорять реагування на геополітичні потрясіння, стимулювання зростання для підвищення рівня життя та управління справедливим та інклюзивним енергетичним переходом.