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Міжнародна компанія купила українського виробника вин 46 Parallel

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

1 хв читання

Український виробник вин 46 Parallel став частиною міжнародної групи компаній Vinos de la Luz, повідомила ексвласниця компанії Анна Горкун у Facebook. Угоду підписали у грудні 2024 року.

Ключові факти

  • 100% 46 Parallel перейшли новим власникам – групі компаній Vinos de La Luz, повідомила ексвласниця 46 Parallel Wine Group Анна Горкун. Vinos de La Luz володіє виробничими потужностями у США, Аргентині, Іспанії та Італії.
  • Угоду підписали у грудні 2024 року, каже Горкун.
  • «Це значуща подія не лише для самої компанії, а й для економіки України загалом, – каже Горкун. – Сам факт того, що під час війни іноземний інвестор набуває українського бізнесу і має намір його розвивати саме в Україні, з українською командою та підтримуючи філософію бренду залишатися Proudly Ukrainian – перемога та величезне досягнення». Засновниця майже два роки працює у консалтинговій компанії Bain & Company. «Хочу у її масштабах зростати та розвиватись найближчі роки», – написала вона.
  • 46 Parallel стала першим українським винним бізнесом, який залучив іноземні інвестиції за останні 15 років, стверджує Горкун.

Контекст

46 Parallel Wine Group створили у 2020 році. Це українська компанія, що спеціалізується на виробництві преміальних вин. Виторг ТОВ «46 Паралель Вайн Груп» у 2023 році знизився в 2,4 рази до 4,2 млн грн, порівнюючи з 2022 роком, свідчать дані YouControl. Виторг за 2024-й не публікували.

Обсяг ринку вина в Україні в 2022-му становив 12 млрд грн, в 2023-му – 13 млрд грн, за даними найбільшого алкогольного виробника Bayadera Group.

Під час великої війни споживачі стали частіше обирати міцні алкогольні напої: горілку, коньяк, віскі, джин, говорять у пресслужбі Bayadera Group. Міцні напої вживають 49,6% українців, вино – 56,1%, пиво – 50,5%, свідчать дані Європейського офісу ВООЗ.

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