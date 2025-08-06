Деталі

Дозволено переказувати за кордон дивіденди за 2023 рік у межах ліміту, що діяв і раніше, у €1 млн на місяць. Бізнес може використовувати ці кошти, зокрема, для погашення боргових зобов’язань. За оцінками НБУ, це не створюватиме значного тиску на валютний ринок, але сприятиме довірі іноземних інвесторів.

у межах ліміту, що діяв і раніше, у €1 млн на місяць. Бізнес може використовувати ці кошти, зокрема, для погашення боргових зобов’язань. За оцінками НБУ, це не створюватиме значного тиску на валютний ринок, але сприятиме довірі іноземних інвесторів. Для хеджування валютних ризиків бізнес зможе укладати з банками угоди на продаж валюти за гривні на умовах «форвард» без поставки базового активу, а резиденти (юридичні особи та ФОП) – купувати валюту для імпорту з поставкою. Такі операції проводитимуться в межах обсягу валюти, викупленої банком на умовах «форвард» в інших клієнтів, щоб не впливати на валютний ринок.

Помилково отримані кошти з-за кордону в іноземній валюті можна буде повертати протягом трьох робочих днів після повідомлення, а морські агенти-резиденти зможуть переказувати за кордон невикористані кошти від судновласників-нерезидентів.

У ювелірній галузі роздрібні підприємства отримали право купувати банківські метали за гривні в межах 1/12 річного обсягу продажів за 2021 рік за наявності договорів і підтверджувальних документів, що підтримує виробництво та зменшує тінізацію.

Щодо зовнішніх позик, спрощено обслуговування кредитів від пулів іноземних кредиторів, включно з МФО на рахунки банків з рейтингом не нижче «A». Дозволено перекази для виконання регресних вимог гарантів чи страховиків.

Бізнес, який підтримує Сили оборони, отримає можливість переказувати кошти понад ліміт для імпорту товарів поставлених 23 лютого 2021 року, повернення передоплат, отриманих до 23 лютого 2022 року, якщо їх поставка не відбулася, погашення кредитів отриманих до 20 червня 2023 року, утримання закордонних філій чи репатріації дивідендів. Сума таких переказів встановлена на рівні еквіваленту коштів, перерахованих на спецрахунок НБУ для збору коштів на ЗСУ з 7 серпня цього року.

Репатріація дивідендів понад обмеження НБУ можлива у межах інвестиційного ліміту. Він дорівнює сумі, залученій з-за кордону у валюті у статутний капітал підприємства з 12 травня 2025 року.

Контекст

У травні 2024 року Нацбанк України запровадив значні зміни у валютних правилах, найбільші з початку повномасштабної війни. Вони стосувалися виплат дивідендів за кордон, обслуговування зовнішніх кредитів, імпорту послуг, а також переказів для лізингу та оренди.

4 вересня НБУ встановив нові обмеження на використання валютних карток за кордоном. Ліміт на купівлю предметів розкоші, таких як ювелірні вироби, годинники чи монети, становить 100 000 грн на місяць, а для операцій з агентами нерухомості – 500 000 грн. Обмеження діють для всіх рахунків фізичних осіб в українських банках і спрямовані на запобігання відтоку капіталу та збереження стабільності валютного ринку.

20 листопада НБУ оновив валютні правила, пом’якшивши вимоги до зовнішньоторговельних операцій, але посиливши контроль за їх виконанням. Ці зміни мають на меті підтримати бізнес, зберігаючи стабільність фінансової системи.