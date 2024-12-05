Міжнародні резерви України наблизилися до $40 млрд. Допомогли міжнародні партнери

У листопаді міжнародні резерви України зросли на 9,1%, до $39,9 млрд. Це зумовлено значною міжнародною фінансовою підтримкою та скороченням продажу валюти Нацбанком, йдеться у повідомленні регулятора від 5 грудня.

Деталі

У листопаді динаміку резервів визначали такі фактори.

Значні надходження на рахунки уряду в НБУ, які становили $6,68 млрд. Найбільші суми надійшли від Світового банку ($4,79 млрд) та США ($1,35 млрд), а також від Японії, Південної Кореї та інших партнерів, розміщення ОВДП.

Водночас на обслуговування і погашення державного боргу витрачено $433,8 млн, зокрема $311 млн – за валютними ОВДП. Додатково Україні довелося сплатити МВФ $263,8 млн.

Другим чинником стали операції Нацбанку на валютному ринку. У листопаді НБУ продав $2,71 млрд і викупив лише $4,4 млн, що зменшило чистий продаж до $2,71 млрд. Це на 21% менше порівняно з попереднім місяцем, що свідчить про певну стабілізацію валютного ринку.

Третій фактор – переоцінка фінансових інструментів, завдяки якій резерви збільшилися на $71,9 млн. Загальний обсяг міжнародних резервів нині забезпечує фінансування імпорту на п’ять місяців, що є достатнім рівнем для макрофінансової стабільності.

Контекст

Міжнародні резерви України в жовтні зменшилися на 6% і склали $36,6 млрд.

Попри це, НБУ прогнозує їх зростання до $43,6 млрд до кінця року завдяки очікуваній фінансовій підтримці. У 2023 році партнери мають надати близько $38 млрд пільгових кредитів і грантів, у 2024-му – не менше $31 млрд, а у 2026-му – $21 млрд.

Ці обсяги міжнародної допомоги разом із нарощенням внутрішніх запозичень дозволять профінансувати дефіцит бюджету, який у 2024 році сягне 23% ВВП, а у 2025-му – 18%.