Международные резервы Украины приблизились к $40 млрд. Помогли международные партнеры

В ноябре международные резервы Украины выросли на 9,1%, до $39,9 млрд. Это обусловлено значительной международной финансовой поддержкой и сокращением продаж валюты Нацбанком, говорится в сообщении регулятора от 5 декабря.

Подробности

В ноябре динамику резервов определяли следующие факторы.

Значительные поступления на счета правительства в НБУ, которые составляли $6,68 млрд. Наибольшие суммы поступили от Всемирного банка ($4,79 млрд) и США ($1,35 млрд), а также Японии, Южной Кореи и других партнеров, размещения ОВГЗ.

В то же время на обслуживание и погашение государственного долга потрачено $433,8 млн, в том числе $311 млн – по валютным ОВГЗ. Дополнительно Украине пришлось уплатить МВФ $263,8 млн.

Вторым фактором стали сделки Нацбанка на валютном рынке. В ноябре НБУ продал $2,71 млрд и выкупил лишь $4,4 млн, что уменьшило чистую продажу до $2,71 млрд. Это на 21% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, что свидетельствует о стабилизации валютного рынка.

Третий фактор – переоценка финансовых инструментов, благодаря которой резервы увеличились на $71,9 млн. Общий объем международных резервов обеспечивает финансирование импорта на пять месяцев, что является достаточным уровнем для макрофинансовой стабильности.

Контекст

Международные резервы Украины в октябре уменьшились на 6% и составили $36,6 млрд.

При этом НБУ прогнозирует их рост до $43,6 млрд до конца года благодаря ожидаемой финансовой поддержке. В 2023 году партнеры должны предоставить около $38 млрд льготных кредитов и грантов, в 2024-м – не менее $31 млрд, а в 2026-м – $21 млрд.

Эти объемы международной помощи вместе с наращиванием внутренних заимствований позволят профинансировать дефицит бюджета, который в 2024 году составит 23% ВВП, а в 2025-м – 18%.