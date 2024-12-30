Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Обсяг продажу валюти Нацбанком за минулий тиждень став рекордним із початку повномасштабної війни

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Національний банк України (НБУ) минулого тижня здійснив рекордні інтервенції на міжбанківському ринку, продавши $1,625 млрд, ідеться в повідомленні регулятора. Це найбільший обсяг із початку повномасштабного вторгнення Росії та на 14,7% більше проти попереднього тижня.

Деталі 

  • Негативне сальдо між обсягами купівлі валюти населенням і її продажу скоротилося з $66,07 млн до $61,54 млн. Від початку грудня інтервенції НБУ вже досягли $4,90 млрд, що є найвищим показником із початку 2012 року. Попередній рекорд – $3,96 млрд – було встановлено у червні 2022-го.
  • Загалом із початку 2024 року НБУ продав $34,57 млрд, тоді як купівля валюти становила лише $126 млн. У 2023-му обсяги продажу валюти регулятором сягнули $28,83 млрд, а купівлі – $219,9 млн.
  • Офіційний курс гривні за тиждень знизився на сім копійок, до 41,94 грн/$1, тоді як готівковий курс зріс на 16 копійок, до 42,10 грн/$1 для купівлі та 42,15 грн/$1 для продажу. З початку року офіційний курс гривні подорожчав на 10,4% (3,93 грн), а після переходу до режиму керованої гнучкості у жовтні 2023 року – на 14,7% (5,37 грн).

Контекст 

За січень–жовтень 2024 року українські банки ввезли $12,88 млрд готівкової валюти, що на 81,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Цей показник став найвищим із 2013 року, хоча абсолютний рекорд залишається за 2012 роком, коли обсяг імпорту сягнув $16,81 млрд.

У жовтні імпорт валюти зріс до $1,68 млрд, перевищивши вересневий показник ($1,3 млрд) та серпневий ($1,09 млрд). Основна частка ввезених коштів припала на долари США (68,3%) та євро (31,6%). Обсяги імпорту євро подвоїлися, збільшившись із $229,6 млн до $531,7 млн, тоді як поставки доларів зросли помірно – з $1,08 млрд до $1,15 млрд.

У листопаді чистий продаж валюти Національним банком скоротився до $2,73 млрд проти $3,43 млрд у жовтні. Водночас міжнародні резерви України за місяць зросли на 9,1%, досягнувши $39,9 млрд, завдяки масштабній міжнародній фінансовій підтримці та зменшенню обсягів валютних інтервенцій.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні