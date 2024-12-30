Обсяг продажу валюти Нацбанком за минулий тиждень став рекордним із початку повномасштабної війни

Національний банк України (НБУ) минулого тижня здійснив рекордні інтервенції на міжбанківському ринку, продавши $1,625 млрд, ідеться в повідомленні регулятора. Це найбільший обсяг із початку повномасштабного вторгнення Росії та на 14,7% більше проти попереднього тижня.

Деталі

Негативне сальдо між обсягами купівлі валюти населенням і її продажу скоротилося з $66,07 млн до $61,54 млн. Від початку грудня інтервенції НБУ вже досягли $4,90 млрд, що є найвищим показником із початку 2012 року. Попередній рекорд – $3,96 млрд – було встановлено у червні 2022-го.

Загалом із початку 2024 року НБУ продав $34,57 млрд, тоді як купівля валюти становила лише $126 млн. У 2023-му обсяги продажу валюти регулятором сягнули $28,83 млрд, а купівлі – $219,9 млн.

Офіційний курс гривні за тиждень знизився на сім копійок, до 41,94 грн/$1, тоді як готівковий курс зріс на 16 копійок, до 42,10 грн/$1 для купівлі та 42,15 грн/$1 для продажу. З початку року офіційний курс гривні подорожчав на 10,4% (3,93 грн), а після переходу до режиму керованої гнучкості у жовтні 2023 року – на 14,7% (5,37 грн).

Контекст

За січень–жовтень 2024 року українські банки ввезли $12,88 млрд готівкової валюти, що на 81,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Цей показник став найвищим із 2013 року, хоча абсолютний рекорд залишається за 2012 роком, коли обсяг імпорту сягнув $16,81 млрд.

У жовтні імпорт валюти зріс до $1,68 млрд, перевищивши вересневий показник ($1,3 млрд) та серпневий ($1,09 млрд). Основна частка ввезених коштів припала на долари США (68,3%) та євро (31,6%). Обсяги імпорту євро подвоїлися, збільшившись із $229,6 млн до $531,7 млн, тоді як поставки доларів зросли помірно – з $1,08 млрд до $1,15 млрд.

У листопаді чистий продаж валюти Національним банком скоротився до $2,73 млрд проти $3,43 млрд у жовтні. Водночас міжнародні резерви України за місяць зросли на 9,1%, досягнувши $39,9 млрд, завдяки масштабній міжнародній фінансовій підтримці та зменшенню обсягів валютних інтервенцій.