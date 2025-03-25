Мобільним операторам спростили отримання землі під будівництво базових станцій

Верховна Рада вдруге ухвалила законопроєкт № 9549, який має пришвидшити будівництво мереж мобільного звʼязку. Про це повідомив 25 березня віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і пресслужба Мінцифри.
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Деталі
- Оператори швидше отримуватимуть землю для будівництва базових станцій. Строки в середньому скорочуються із шести до трьох місяців. Тепер 4G скоріше зʼявлятиметься у віддалених куточках України, а також уздовж автошляхів, зазначив Федоров.
- Завдяки новому закону жителі віддалених районів зможуть отримати стабільний мобільний звʼязок та інтернет, зазначила пресслужба Мінцифри.
- Збільшиться покриття 4G вздовж автодоріг – мобільний інтернет стабільно працюватиме протягом усього шляху.
- За словами Федорова, пришвидшиться відновлення звʼязку на деокупованих територіях. Через пошкодження багато станцій мобільного звʼязку не придатні для використання, тому операторам потрібні ділянки для будівництва нових, пояснив він.
- Одна з пріоритетних цілей Мінцифри до 2030 року – забезпечити 98% населення якісним мобільним зв’язком у кожному куточку країни.
Контекст
Вперше Верховна Рада ухвалила в цілому цей законопроєкт 21 серпня 2024 року. Його редакція передбачала можливість примусового вилучення землі у фізичних та юридичних осіб для будівництва базових станцій Закарпатською ОВА. Це викликало суспільний резонанс, і на сайті Офісу президента з’явилася петиція із закликом накласти вето на закон.
Президент Володимир Зеленський не підписав документ, і в листопаді його відправили на доопрацювання. В остаточній версії спірну норму змінили.
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