Мобільним операторам спростили отримання землі під будівництво базових станцій

Верховна Рада вдруге ухвалила законопроєкт № 9549, який має пришвидшити будівництво мереж мобільного звʼязку. Про це повідомив 25 березня віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і пресслужба Мінцифри.

Деталі

Оператори швидше отримуватимуть землю для будівництва базових станцій. Строки в середньому скорочуються із шести до трьох місяців. Тепер 4G скоріше зʼявлятиметься у віддалених куточках України, а також уздовж автошляхів, зазначив Федоров.

Завдяки новому закону жителі віддалених районів зможуть отримати стабільний мобільний звʼязок та інтернет, зазначила пресслужба Мінцифри.

Збільшиться покриття 4G вздовж автодоріг – мобільний інтернет стабільно працюватиме протягом усього шляху.

За словами Федорова, пришвидшиться відновлення звʼязку на деокупованих територіях. Через пошкодження багато станцій мобільного звʼязку не придатні для використання, тому операторам потрібні ділянки для будівництва нових, пояснив він.

Одна з пріоритетних цілей Мінцифри до 2030 року – забезпечити 98% населення якісним мобільним зв’язком у кожному куточку країни.

Контекст

Вперше Верховна Рада ухвалила в цілому цей законопроєкт 21 серпня 2024 року. Його редакція передбачала можливість примусового вилучення землі у фізичних та юридичних осіб для будівництва базових станцій Закарпатською ОВА. Це викликало суспільний резонанс, і на сайті Офісу президента з’явилася петиція із закликом накласти вето на закон.

Президент Володимир Зеленський не підписав документ, і в листопаді його відправили на доопрацювання. В остаточній версії спірну норму змінили.