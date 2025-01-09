«Київстар» до 2026 року вимкне 3G-мережу. Аналогічне рішення тестують Vodafone та lifecell. Що це означає для абонентів

Українські мобільні оператори починають відмовлятися від 3G-мереж на користь 4G. Це допоможе поліпшити якість сервісу та збільшити кількість абонентів, яких може обслуговувати оператор. Чи готові клієнти до відключення 3G та коли воно відбудеться?

Українські оператори у 2025-му вимикатимуть свої 3G-мережі, першим системно це зробить «Київстар», каже керівниця патронатної служби голови телеком-регулятора НКЕК Богдана Півень. 28 січня «Київстар» вимкне 3G у Смілі, 25 лютого – у Львові, Львівському районі, Жовкві та Винниках, ідеться у відповіді пресслужби оператора.

Відмова від 3G-мереж – частина глобального тренду. Американський оператор Verizon на 53 млн клієнтів відключив 3G 31 грудня 2022-го. Його конкурент AT&T – 22 лютого 2022-го. Британські EE та Vodafone завершили процес на початку 2024-го.