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Коли оператори вимкнуть 3G-мережі, не працює 3G /Колаж - Forbes Ukraine
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Інновації
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Forbes Digital

«Київстар» до 2026 року вимкне 3G-мережу. Аналогічне рішення тестують Vodafone та lifecell. Що це означає для абонентів

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

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Українські мобільні оператори починають відмовлятися від 3G-мереж на користь 4G. Фото Колаж - Forbes Ukraine

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Українські мобільні оператори починають відмовлятися від 3G-мереж на користь 4G. Це допоможе поліпшити якість сервісу та збільшити кількість абонентів, яких може обслуговувати оператор. Чи готові клієнти до відключення 3G та коли воно відбудеться?

Українські оператори у 2025-му вимикатимуть свої 3G-мережі, першим системно це зробить «Київстар», каже керівниця патронатної служби голови телеком-регулятора НКЕК Богдана Півень. 28 січня «Київстар» вимкне 3G у Смілі, 25 лютого – у Львові, Львівському районі, Жовкві та Винниках, ідеться у відповіді пресслужби оператора. 

Відмова від 3G-мереж – частина глобального тренду. Американський оператор Verizon на 53 млн клієнтів відключив 3G 31 грудня 2022-го. Його конкурент AT&T – 22 лютого 2022-го. Британські EE та Vodafone завершили процес на початку 2024-го. 

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