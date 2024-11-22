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Мобільний застосунок «Київстар» має понад 5 млн користувачів – Комаров

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

Мобільним додатком найбільшого оператора «Київстар» користується понад 5 млн людей. Про це сказав президент компанії Олександр Комаров на конференції Forbes Tech.

Ключові факти 

  • «Ми хочемо, щоб люди проводили в застосунку більше часу і додаємо туди прості завдання, де можна провести час і розважитися», – сказав Комаров.  
  • За словами голови компанії, «Київстар» багато інвестує в розвиток цього сервісу. 
  • У другого за кількістю абонентів мобільного оператора Vodafone Україна 70% операцій з клієнтами проходить через додаток MyVodafone, додала СЕО оператора Ольга Устинова.  

Контекст 

Кількість абонентів «Київстар» – 17,7 млн. Мобільний оператор «Київстар» закінчив другий квартал із 23,4 млн абонентів. Дохід оператора – 9,4 млрд грн, EBITDA – 5,6 млрд грн. Компанія оговталася від наслідків кібератаки, які призвели до падіння доходу на 14,1% і EBITDA на 26,3%. 

Материнська компанія оператора Veon розглядає можливість IPO «Київстар» у 2025 році. «Потенційні IPO наших операційних компаній є частиною нашої стратегії розкриття вартості в межах Групи Veon», – зазначили у пресслужбі компанії. 

Кількість абонентів Vodafone Україна – 15,9 млн. За результатами трьох кварталів виручка Vodafone перевищила 18 млрд грн, чистий прибуток оператора становить 2,9 млрд грн. 

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