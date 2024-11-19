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Аукціон на частоти – скільки витратили мобільні оператори /колаж Анастасія Решетнік
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Інновації
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Forbes Digital

Покращити роботу під час вимкнень світла. Мобільні оператори розділили нові частоти на 4G. Найбільше в аукціоні витратив «Київстар», найменше – lifecell. На скільки зросте швидкість?

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

«Київстар», Vodafone та lifecell купили частоти на 2,9 млрд грн Фото колаж Анастасія Решетнік

Мобільні оператори «Київстар», «Vodafone Україна» та lifecell придбали ліцензії для користування радіочастотним спектром в діапазонах 2100, 2300 та 2600 МГц. Сукупно оператори заплатили за частоти 2,89 млрд грн. Що зміниться для користувачів? 

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Нацкомісія з регулювання електронних комунікацій (НКЕК) провела 19 листопада перший за п’ять років аукціон із розподілення частот між мобільними операторами. На торги виставили три лоти в діапазонах 2100 МГц і по одному лоту – в діапазонах 2300 та 2600 МГц. Частоти потрібні для збільшення місткості мережі й покращення якості. 

НКЕК розраховувала заробити 2,87 млрд грн. Вийшло трохи більше – 2,89 млрд грн. Оператори отримали частоти в користування на 15 років. 

Два лоти пішли з молотка за стартовою ціною – їх купив «Vodafone Україна». «Регулятор відразу поставив справедливу ціну», – каже СЕО оператора Ольга Устинова. За її словами, компанія витратила на аукціоні приблизно стільки, скільки планувала, до 1 млрд грн.  

Як пройшли торги та що в результаті отримають абоненти? 

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