Покращити роботу під час вимкнень світла. Мобільні оператори розділили нові частоти на 4G. Найбільше в аукціоні витратив «Київстар», найменше – lifecell. На скільки зросте швидкість?

Мобільні оператори «Київстар», «Vodafone Україна» та lifecell придбали ліцензії для користування радіочастотним спектром в діапазонах 2100, 2300 та 2600 МГц. Сукупно оператори заплатили за частоти 2,89 млрд грн. Що зміниться для користувачів?
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Нацкомісія з регулювання електронних комунікацій (НКЕК) провела 19 листопада перший за п’ять років аукціон із розподілення частот між мобільними операторами. На торги виставили три лоти в діапазонах 2100 МГц і по одному лоту – в діапазонах 2300 та 2600 МГц. Частоти потрібні для збільшення місткості мережі й покращення якості.
НКЕК розраховувала заробити 2,87 млрд грн. Вийшло трохи більше – 2,89 млрд грн. Оператори отримали частоти в користування на 15 років.
Два лоти пішли з молотка за стартовою ціною – їх купив «Vodafone Україна». «Регулятор відразу поставив справедливу ціну», – каже СЕО оператора Ольга Устинова. За її словами, компанія витратила на аукціоні приблизно стільки, скільки планувала, до 1 млрд грн.
Як пройшли торги та що в результаті отримають абоненти?
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