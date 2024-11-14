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onlyfans /Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анною Наконечною
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«Готова працювати офіційно, якщо держава мене не кине». Податкова розсилає листи порномоделям з OnlyFans. Вони хочуть легалізуватися, але бояться в'язниці. Що відбувається?

Тетяна Грицик
Тетяна Грицик
Forbes

5 хв читання

Українські моделі сервісу з домашнім порно та еротикою OnlyFans отримали «листи щастя» від податкової. Фото Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анною Наконечною

Українські моделі сервісу з домашнім порно та еротикою OnlyFans масово отримують «листи щастя» від податкової. Вимога – сплатити податки з заробітків на платформі. Моделі ніби і не проти, але просять спочатку декриміналізувати порно. Forbes поговорив із креаторками OnlyFans, які за декілька років розрослися в індустрію на майже $100 млн

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Робочий день моделі OnlyFans Євгенії, 26, починається о девʼятій ранку. «Головне – підібрати вбрання», – каже дівчина. З 2020 року вона публікує еротичні фото й відео, залучаючи підписників костюмами з фільмів. «Люди готові платити до $50 за одне фото. Я зробила бізнес», – говорить Євгенія, яка в 2023-му заробила на платформі близько $50 000.

Зареєстрована у Великій Британії платформа OnlyFans дає можливість продавати еротику та порноконтент передплатникам сервісу. Податкова отримала інформацію про українців, які продають контент на OnlyFans, написав у вересні в Telegram-каналі голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев, закликавши моделей сплатити податки. 

«Знаю про тисячі листів, які ДПС розіслала моделям. Через страх отримати кримінал, деякі хочуть тікати з країни», – розповідає Марія, посилаючись на обговорення в профільному чаті моделей OnlyFans. Вона заробляє на сервісі до $1500 на місяць і теж отримала лист від ДПС. Абсурдність ситуації – за легалізацію нас можуть посадити за ґрати, говорять моделі. 

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